Política Em Passo Fundo, vice-presidente da República comemora redução da taxa Selic: “Até que enfim”

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











“Tudo isso vai ajudar a economia a crescer”, disse em sua primeira visita como vice-presidente da República ao Rio Grande do Sul. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil “Tudo isso vai ajudar a economia a crescer”, disse em sua primeira visita como vice-presidente da República ao Rio Grande do Sul. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta sexta-feira “que até que enfim, tivemos uma redução” da Selic, a taxa básica de juros. Na quarta-feira, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a taxa básica de juros de 13,75% para 13,25%, sempre em termos anuais.

“Tudo isso vai ajudar a economia a crescer”, disse no lançamento da pedra fundamental da usina de etanol Be8, em Passo Fundo.

Alckmin também afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva “foi muito feliz quando recriou” o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Ele destacou que a pasta já instalou o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI) e que “pretendemos até o fim do ano ter uma nova política industrial”.

Etanol

Primeira usina de etanol em larga escala do Estado, a unidade terá capacidade para suprir 25% da demanda estadual por etanol quando pronta, com a conclusão prevista para 2025. A produção será baseada em cereais, como o trigo e milho, buscando assim uma matriz verde, diferente de combustíveis à base de petróleo. Ao todo, o investimento deve chegar a R$ 556 milhões.

“Um projeto que tive o prazer de conhecer pessoalmente e que vai gerar 143 empregos diretos e mil indiretos, atendendo um quarto da demanda do Rio Grande do Sul por etanol. Inovação, inclusão e sustentabilidade são o trio imbatível para fazer o Brasil crescer”, afirmou Alckmin nas redes sociais.

O governador Eduardo Leite também ressaltou a importância da usina para o Estado. “Alavancando esse tipo de empreendimento vamos conseguir produzir parte do que a gente consome (de etanol) e alavancar as culturas de inverno. Ou seja: a gente vai ganhar no processo industrial, com investimento, empregos, renda que vai gerar. E vai alavancar ainda as nossas culturas de inverno, como trigo, triticale, cevada, entre outros grãos que podem ser produzidos no inverno e não são por conta da demanda. E agora, gerando a demanda, a gente consegue também alavancar o setor primário”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/em-passo-fundo-vice-presidente-da-republica-comemora-reducao-da-taxa-selic-ate-que-enfim/

Em Passo Fundo, vice-presidente da República comemora redução da taxa Selic: “Até que enfim”

2023-08-04