Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2022

Nesta terça-feira o candidato disse que foi mal interpretado pela imprensa e que a ideia sobre o STF não está em seu "plano de governo" Foto: Reprodução/Facebook

Nesta terça-feira (11) o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) voltou a levantar suspeitas, sem apresentar provas, sobre as urnas eletrônicas. A afirmação foi feita durante discurso em Pelotas (RS).

Para supostamente evitar fraudes, o chefe do Executivo pediu que os apoiadores permaneçam na seção eleitoral após a votação até a apuração dos resultados. “No próximo dia 30, de verde e amarelo, vamos votar e vamos permanecer na região da seção eleitoral até a apuração dos resultados. Tenho certeza que o resultado será aquele que todos nós esperamos, até porque o outro lado não consegue reunir ninguém. Todos nós desconfiamos. Como pode aquele cara ter tantos votos, se o povo não está ao lado dele”, disse em discurso na cidade gaúcha. No primeiro turno, Bolsonaro ficou atrás do adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no número de votos na cidade.

Diferentemente do que afirma o presidente, a apuração dos votos não ocorre nos locais de votação — onde somente são publicados os boletins da urna. A totalização dos votos acontece no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em Brasília.

Em sua fala a apoiadores gaúchos hoje, Bolsonaro repetiu a declaração feita em entrevista coletiva logo após e apuração na primeira etapa eleitoral e disse ser “natural” que os eleitores busquem mudança “quando algo não está indo bem”, mas afirmou que a mudança poderia ser para pior. “Se bem que no Brasil, levando em consideração o resto do mundo, o nosso país vai indo muito bem”, afirmou.

Reunião com prefeitos

Durante passagem por Pelotas, Bolsonaro se reuniu com prefeitos e aliados, como o candidato ao governo do Rio Grande do Sul e seu ex-ministro Onyx Lorenzoni (PL) e o vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos-RS), senador eleito pelo estado.

Mudança no Supremo

No mesmo evento em Pelotas, o presidente recuou de uma declaração dada no domingo (9), quando afirmou que, após as eleições, deve avaliar uma proposta de ampliação do número de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Na ocasião, em entrevista ao canal do Youtube “Pilhado”, o governante federal disse que sua decisão sobre o tema dependeria da “temperatura” na Corte.

Nesta terça-feira o candidato disse que foi mal interpretado pela imprensa e que a ideia não está em seu “plano de governo”. “A imprensa falou que eu vou passar para mais cinco no Supremo. Eu falei que isso não estava no meu plano de governo. Botaram na minha conta. (…) Vocês é que inventaram isso”, declarou ele a jornalistas em Pelotas.

