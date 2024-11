Rio Grande do Sul Em Pequim, RS Day reforça parcerias estratégicas do Rio Grande do Sul com a China

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2024

"O RS Day é uma vitrine para mostrarmos as potencialidades do Estado", destacou Eduardo Leite

O governo do Rio Grande do Sul promoveu neste sábado (23) o RS Day em Pequim, na China, durante a missão oficial gaúcha ao país asiático. O evento, realizado no Hotel St. Regis, foi integrado ao III Fórum Sobre Desenvolvimento Sustentável da Cadeia de Comércio Internacional e ao III Fórum de Cooperação Econômica e Comercial China-Brasil.

Liderado pelo governador Eduardo Leite, o RS Day destacou as potencialidades econômicas e as iniciativas de sustentabilidade do Estado para avançar em parcerias com investidores chineses.

A programação começou com discursos do governador e do presidente do Conselho da China para a Promoção do Comércio Internacional no Brasil, Guo Yinghui. Durante sua fala, Guo elogiou o Estado e reforçou o interesse chinês em ampliar relações com os gaúchos. “O Rio Grande do Sul tem se destacado como um Estado brasileiro atrativo para investimentos. Vejo grandes oportunidades para fortalecermos nossas relações e construirmos parcerias sólidas”, destacou.

Leite ressaltou a importância do evento para aproximar o Rio Grande do Sul do mercado chinês e enfatizou o papel estratégico da China como maior parceiro comercial do Estado. “O RS Day é uma vitrine para mostrarmos as potencialidades do Estado. A China é o principal destino das exportações do Estado e estamos trabalhando para aprofundar a relação em áreas como agricultura, desenvolvimento sustentável, infraestrutura e inovação”, afirmou o governador.

Durante o evento, secretários estaduais apresentaram os principais setores econômicos e projetos estratégicos do Estado. A secretária estadual do Meio Ambiente, Marjorie Kaufman, destacou os avanços do Estado na produção de energias renováveis, como eólica e hidrogênio verde, reforçando a oportunidade para investimentos em projetos no litoral gaúcho. Clair Kuhn, secretário da Agricultura, falou sobre o potencial do agronegócio gaúcho, com ênfase na produção de grãos e proteína animal de alta qualidade.

Em seguida, o secretário Ronaldo Santini abordou os atrativos turísticos do Estado, desde a Serra Gaúcha até as tradições culturais que conectam o Rio Grande do Sul ao mercado internacional. Já o secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, destacou projetos em andamento, como a modernização de rodovias e portos, essenciais para fortalecer a logística de exportação do Estado.

Ernani Polo, secretário de Desenvolvimento Econômico, apresentou iniciativas para fortalecer a cadeia de suprimentos automotivos, com foco em veículos elétricos e tecnologias sustentáveis.

Após as apresentações, representantes do governo e de empresas chinesas participaram de rodadas de negócios. O encontro proporcionou a troca de informações sobre investimentos e parcerias que podem ser concretizados no curto e médio prazos.

A programação foi encerrada com um jantar de boas-vindas, acompanhado por uma apresentação cultural chinesa. Nos próximos dias, a missão continuará com agendas voltadas a parcerias comerciais e à participação na China International Supply Chain Expo, em Pequim.

