Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2022

Nesse público, podem ser utilizados os imunizantes da Pfizer, Janssen ou Astrazeneca Foto: Arquivo/PMPA Procedimento está disponível para quem recebeu a primeira injeção adicional há pelo menos quatro meses. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Arquivo/PMPA

A partir desta quarta-feira (10), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) avança na redução progressiva da idade mínima para recebimento da segunda dose de reforço de vacina contra covid em Porto Alegre. O procedimento agora passa a contemplar também público de 37 e 38 anos, desde que a primeira injeção extra tenha sido ministrada há pelo menos quatro meses.

Podem ser utilizados os imunizantes de Oxford (Astrazeneca), Pfizer ou Janssen, conforme a disponibilidade no posto de saúde – não importa qual o fármaco ministrado anteriormente. De acordo com a prefeitura da capital gaúcha, a inclusão de pessoas mais jovens no procedimento está condicionada à disponibilidade de estoques.

Na unidade de vacinação é obrigatórios o uso de máscara e a apresentação de documento de identidade com CPF. Também é necessário portar a caderneta de controle fornecida e preenchida pelos agentes municipais de saúde nas etapas anteriores da campanha.

São dezenas de postos abertos (incluindo duas salas especiais em shopping centers), a maioria no período das 8h às 17h, nos mais variados bairros da cidade. Por meio do aplicativo 156+POA, entretanto, é possível agendar atendimento até as 21h nos seguintes locais:

– Álvaro Difini.

– Belém Novo.

– Campo da Tuca.

– José Mauro Ceratti Lopes.

– Morro Santana.

– Navegantes.

– Ramos.

– São Carlos.

– Tristeza.

Os endereços, horários, fones de contato, condições e outros aspectos são informados diretamente no site oficial prefeitura.poa.br, de forma atualizada e confiável.

Procedimento seguro e eficaz

Cabe ressaltar que o esquema básico de vacinação (duas doses, mais o primeiro reforço) proporciona maior eficácia na prevenção a sintomas graves da infecção por coronavírus. Isso significa que a pessoa com essas três doses pode contrair covid, mas com chances menores de necessitar internação hospitalar ou morrer por causa da doença.

Também é importante ressaltar que as vacinas também são testadas cientificamente no que se refere à segurança. Alguns indivíduos podem apresentar reação como desconforto na área do braço onde foi aplicado o fármaco e outros sintomas leves, mas sem risco à vida. Não acredite em informações falsas que circulam nas redes sociais e aplicativos de mensagens.

(Marcello Campos)

