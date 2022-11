Porto Alegre Em Porto Alegre, carro de transporte por aplicativo é flagrado com 22 mil reais em dívidas de trânsito

8 de novembro de 2022

Condutor foi abordado após cometer infração nas proximidades da Estação Rodoviária. (Foto: Divulgação/PMPA)

Durante operação rotineira de fiscalização nas imediações da Estação Rodoviária de Porto Alegre (Centro Histórico), agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) apreenderam nesta semana um automóvel Honda HRV utilizado em aplicativo de transporte particular. Motivo: licenciamento vencido e R$ 22 mil em dívidas de trânsito.

O flagrante foi realizado logo após o motorista infringir artigo do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que proíbe carros de passarem por cima das chamadas “marcas de canalização” – pinturas e taxões que sinalizam a proibição da troca de faixa). Após a autuação do condutor, o carro foi removido para um depósito.

Apesar de os veículos da frota empregada nesse tipo de serviço não passarem por vistorias obrigatórias da EPTC, são alvo de fiscalização diária para conferir se a legislação de trânsito está sendo cumprida. De janeiro a outubro, 4.552 veículos foram abordados, permitindo a constatação de 489 irregularidades.

Os problemas mais frequentes incluem documentação irregular do condutor ou do meio de transporte (incluindo motocicletas), equipamento de segurança ineficiente (pneus “carecas” ou cinto com defeito, por exemplo), instalação irregular de gás como combustível e mau estado de conservação.

A EPTC mantém ações regulares para coibir esses e outros excessos, bem como prevenir acidentes. O diretor-presidente do órgão, Paulo Ramires, alerta para a importância do autocuidado e a percepção do risco ao dirigir para conter o número de vítimas nas ruas:

“Até agosto registramos 29 casos fatais envolvendo motocicletas, dos quais 24 conduziam o veículo e dez não estavam habilitados, além de cinco pedestres atropelados por motos. Os principais fatores que resultam em mortes no trânsito, conforme análise do programa ‘Vida no Trânsito’ [PVT], são a falta de CNH regular, conduzir em excesso de velocidade e após ingestão de bebida alcoólica”.

Motocicleta

Na madrugada de 28 de setembro, durante operação “Balada Segura” nas imediações do número 1.709 da avenida Protásio Alves (bairro Petrópolis), Zona Leste, a EPTC retirou de circulação uma motocicleta com R$ 25,8 mil em multas não pagas, referentes a 66 infrações de trânsito.

Além disso, o condutor não possuía habilitação e se recusara a passar pelo teste do bafômetro. Acabou autuado pelos “azuizinhos” em mais três artigos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

“Vida no Trânsito”

Porto Alegre integra o PVT, coordenado pelo Ministério da Saúde e que desde 2012 tem realizado análises de todos os acidentes fatais. O principal objetivo é identificar os fatores e condutas de risco que resultaram em ocorrências com mortes.

As causas de sinistros de trânsito decorrem, na sua maioria, de ações comportamentais dos usuários das vias, sejam eles condutores ou pedestres. A partir dos dados obtidos, são direcionadas ações com foco na redução da acidentalidade.

(Marcello Campos)

