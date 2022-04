Porto Alegre Em Porto Alegre, começam as obras de revitalização do Parcão

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2022

Ampliação da pista para prática de atividade física já iniciou. Foto: Jefferson Bernardes/PMPA Ampliação da pista para prática de atividade física já iniciou. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

O Parque Moinhos de Vento, em Porto Alergre, vai passar por melhorias. A ordem de início para elaboração do projeto das obras de revitalização do lago foi assinada nesta terça-feira (12), e deve ficar pronto em 70 dias.

Já a ampliação da pista para prática de atividade física já começou. Também está em estudo a instalação de quadras de beach tennis. As ações buscam estimular a prática adequada de esportes, garantir espaço de contemplação junto ao lago do moinho e promover educação ambiental com os frequentadores.

A empresa contratada para recuperação do lago irá desenvolver trabalhos de desassoreamento, projetos civil e de sistemas de drenagem, de paisagismo, além de gerenciamento ambiental, educação ambiental e manejo de fauna e flora. A intervenção é resultado de Termo de Alienação de Solo Criado por Contrapartida (TASCC) firmado com a Melnick Even Coqueiro Empreendimento Imobiliário Ltda para a aquisição de índices construtivos necessários para a implantação do empreendimento na avenida Nilo Peçanha.

“As contrapartidas da iniciativa privada são um instrumento legal que possibilita ao município qualificar áreas públicas, com investimentos que o município não disporia. Cabe ressaltar que esses investimentos não fazem parte do escopo de adoção do parque”, explica o titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Smamus) Germano Bremm.

Lago

O diretor de Áreas Verdes da Smamus, Alex Souza, explica que os projetos com a proposta de intervenção na área do lago deverão contemplar áreas de circulação, passeios, áreas verdes com vegetação a ser mantida e nova a ser implantada, elementos de proteção, segurança e mobiliário urbano. “No projeto de paisagismo, deverão constar muretas ou cercas de contenção no entorno do lago para preservação das margens, bem como para limitação de área de contenção dos cágados”, explica diz Souza.

Na obra, que será feita pela empresa Bourscheid Engenharia e Meio Ambiente – contratada pela Melnick -, há previsão de retirada dos patos e marrecos e realocação dos cágados e peixes dentro do próprio lago. Todas as obras serão fiscalizadas por técnicos da Smamus.

Esporte

Também foram iniciados os serviços de ampliação da pista para prática de atividade física. As obras irão complementar o trecho de 490 metros por dentro do parque. Esta intervenção é uma obrigação legal da Companhia Zaffari Comércio e Indústria, como contrapartida à obra no Shopping Moinhos. Outra ação de incentivo à prática esportiva diz respeito à instalação de quadras de beach tennis no Parcão, ainda em etapa de estudo.

