Por Redação O Sul | 26 de maio de 2023

As ações começam neste sábado às 10h Foto: Giulian Serafim/PMPA As ações começam neste sábado às 10h. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

Porto Alegre recebe neste fim de semana atividades alusivas ao Maio Amarelo, mês da prevenção de acidentes no trânsito.

As ações começam no sábado (27) a partir das 10h no Shopping Praia de Belas. No local haverá ação educativa com um simulador de capotamento. O objetivo é conscientizar sobre o uso correto do cinto de segurança. A mesma atividade acontece no domingo (28) das 14h às 20h.

Devido à previsão de chuva, a EPTC, cancelou o Circuito Urbano que estava previsto para acontecer neste domingo, a partir das 11h no Trecho 1 da Orla.

Além da atividade que simula acidentes de trânsito, no domingo estará disponível também, a ação realizada com manequins, que por meio de QR Codes colados no peito contam histórias reais de vítimas de acidentes com pedestre, de moto e bicicleta.

“Neste ano, em que celebramos 10 anos do Movimento Maio Amarelo, intensificamos ações para sensibilizar as pessoas sobre os cuidados no trânsito. Nossas equipes analisam constantemente os indicadores para construir ações com o foco na redução do número de vítimas no trânsito”, destaca o diretor presidente da EPTC, Paulo Ramires.

Também serão conduzidas atividades para diferentes públicos pela equipe da Escola Pública de Mobilidade da EPTC, como ação com óculos simuladores de SPAS, que simula a utilização de substâncias como álcool, maconha e LSD.

Será promovida, ainda, uma dinâmica voltada para os ciclistas, mediante a colocação de bicicletas no entorno de um ônibus, no ponto cego do veículo. Para motoristas e motociclistas habilitados haverá atividade com a utilização de óculos e celular.

Movimento

Maio Amarelo é um movimento internacional criado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária em 2014 e está completando neste ano a décima edição. O tema deste ano é “No trânsito, escolha a vida”.

O movimento enfatiza a importância da conscientização e da sensibilização da população quanto a um trânsito mais seguro e, consequentemente, na redução do índice de acidentalidade e óbitos em todo o mundo. Conforme a EPTC, o objetivo é uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil ao colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade.

Acidentes em Porto Alegre

O balanço referente aos quatro primeiros meses de 2023 registrou uma vida salva em comparação ao mesmo período no ano passado. O mês de abril fechou com 19 vítimas fatais. Já em 2022 foram 20 vidas perdidas em quatro meses.

Entre 4.509 sinistros de trânsito, com 2.108 pessoas feridas, foram registradas nove vítimas fatais com envolvimento de motos, sendo um pedestre atropelado e oito condutores. Desses motoristas, três não eram habilitados.

