Porto Alegre Em Porto Alegre, Largo Glênio Peres terá ação pelo Dia Mundial da conscientização da violência contra a pessoa idosa

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2022

Será nesta quarta-feira (15), das 10h às 15h, no Largo Glênio Peres, no Centro da Capital. Foto: PMPA/Divulgação

O dia 15 de junho é reconhecido como o Dia Mundial da Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa. Para marcar a data em Porto Alegre, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) promove nesta quarta-feira, com diversas parcerias, um evento de orientação sobre o tema e prestação de serviços. Será nesta quarta-feira (15), das 10h às 15h, no Largo Glênio Peres, no Centro da Capital.

Organizada pela Coordenadoria de Direitos da Pessoa Idosa da SMDS, a ação vai reunir em um só lugar instituições de proteção ao idoso, serviços de saúde e serviços jurídicos, além de apresentações artístico-culturais. Será possível, por exemplo, fazer a aferição de pressão e se vacinar contra a gripe.

Também haverá orientações sobre como reagir em casos de roubo, furto e agressão física ou psicológica e se informar sobre uma das principais denúncias prestadas por idosos: golpes financeiros. A programação inclui também apresentações culturais como o programa Maturidade Ativa, do Sesc, com aulões gratuitos de dança.

Atualmente há 11.398 processos em andamento no Estado envolvendo idosos. A maioria deles se concentra em Porto Alegre, com 441 ações, seguida por Gravataí, com 363, e Rio Grande, onde tramitam 332 processos. Roubos, furtos, cárcere privado, lesões leves e golpes estão na lista dos delitos que mais levaram à abertura dessas ações.

