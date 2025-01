Rio Grande do Sul Em Porto Alegre, ministra da Saúde anuncia plano para reduzir fila do SUS no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2025

As áreas prioritárias contempladas incluem oncologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia. Foto: Walterson Rosa/MS

A ministra da Saúde Nísia Trindade, anunciou nesta sexta-feira (24) em Porto Alegre (RS), uma série de medidas voltadas ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) no Rio Grande do Sul. O Plano de Ação Regional do Mais Acesso a Especialistas tem como objetivo reduzir o tempo de espera para consultas e exames especializados, organizando o fluxo de atendimento nas unidades de saúde.

O programa prevê que pacientes com suspeita de câncer obtenham diagnóstico em até 30 dias, enquanto outras especialidades terão prazo de até 60 dias. As áreas prioritárias contempladas incluem oncologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia.

Para a implementação do programa, no Rio Grande do Sul, foram destinados R$ 65 milhões, com planos de ação já aprovados para a primeira fase do programa. Os municípios contarão com suporte técnico e financeiro do Ministério da Saúde para a organização da demanda e ampliação dos atendimentos especializados.

“Estamos investindo para que as pessoas tenham acesso ao diagnóstico e tratamento sem burocracias e longas esperas. Tempo é saúde, e nosso foco é garantir celeridade e qualidade no atendimento”, destacou a ministra.

Rede Alyne

Na agenda, a ministra também apresentou a Rede Alyne, iniciativa que substitui a antiga Rede Cegonha e tem como meta reduzir a mortalidade materna em 25% até 2027. A ação prioriza a ampliação do atendimento pré-natal, parto e pós-parto, com foco especial nas mulheres em situação de vulnerabilidade, principalmente as mulheres negras.

“A Rede Alyne é um compromisso com a vida das mulheres brasileiras, garantindo que todas tenham acesso a um atendimento seguro, digno e de qualidade, independentemente de onde vivam”, ressaltou Nísia.

No Rio Grande do Sul, estão previstas a construção de uma maternidade em Porto Alegre e de um Centro de Parto Normal em Bagé, como parte das ações para melhorar a assistência às gestantes e puérperas no Estado.

Também nesta sexta, na capital gaúcha, a ministra visitou o Hospital Cristo Redentor para a entrega de novos equipamentos de saúde.

“A saúde pública precisa ser ágil, eficaz e acessível para todos. Com esse programa, estamos garantindo um SUS mais organizado e resolutivo para a população gaúcha, especialmente diante dos desafios que o estado enfrenta na reconstrução dos seus serviços de saúde”, disse.

Dengue

Outro ponto da agenda da ministra foi o reforço das ações de controle da dengue e outras arboviroses. Em parceria com os municípios, o Ministério da Saúde irá intensificar campanhas de prevenção e implementar novas tecnologias, como o Método Wolbachia e as Estações Disseminadoras de Larvicida (EDLs), que atuam de forma eficaz no controle da proliferação do Aedes aegypti.

“A prevenção é fundamental. Contamos com a mobilização de todos os gestores municipais e estaduais para garantir que as ações de controle da dengue sejam eficientes e alcancem toda a população”, enfatizou a ministra.

Ao final da visita, Nísia Trindade reafirmou o compromisso do Ministério da Saúde com a população do Rio Grande do Sul.

“Estamos aqui para trabalhar juntos, inovar e reconstruir, sempre com o foco em cuidar bem das pessoas. O SUS é a base da saúde pública do Brasil, e queremos fortalecê-lo cada vez mais”, concluiu.

Durante a visita ao Estado, Nísia Trindade também anunciou investimentos na infraestrutura hospitalar, com a destinação de R$ 59,4 milhões para a construção de novas salas cirúrgicas e leitos no Hospital Regional de Pronto Socorro (HRPS), em Pelotas. Além disso, o Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) receberá R$ 265 milhões para a construção de uma nova sede, com previsão de conclusão até 2027.

Segundo a ministra, a reconstrução do sistema de saúde depende da parceria entre governo federal, estados e municípios. “Estamos comprometidos em garantir um atendimento eficiente e acessível para toda a população, fortalecendo a infraestrutura e os serviços oferecidos pelo SUS”, afirmou.

