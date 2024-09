Dicas de O Sul Em Porto Alegre, Museu de Comunicação expõe jornais raros do século 19

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Instituição está localizada na esquina da Rua da Praia com a Caldas Júnior. (Foto: Reprodução/Googleview)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Localizado na esquina da Rua da Prais com Caldas Júnior, no Centro Histórico de Porto Alegre, o Museu da Comunicação Hipólito José da Costa (Musecom) abriu nesta semana uma exposição visual de jornais raros de seu acervo digital. O período abrangido é o século de 1800. A mostra tem entrada franca e prossegue até o dia 12 de outubro, com visitação de segunda a sábado, entre 10h e 18h30min.

As peças incluem exemplares datados entre 1827, ano de publicação do primeiro periódico produzido no Estado, e 1893. Na lista estão os primeiros exemplares de jornais literários e de anúncios, bem como títulos com recortes técnicos, além de periódicos alemães e publicações voltadas à imprensa negra.

Os visitantes também têm a oportunidade de conhecer o primeiro jornal fabricado no Estado, quando o Rio Grande do Sul ainda era denominado Província de São Pedro do Rio Grande do Sul, no período do Brasil Colonial.

Além da Mostra Visual de Jornais Raros, a programação especial em comemoração aos 50 anos do Musecom também conta com novas exposições, exibição de documentários e novos roteiros temáticos de visitação. E ainda: entregas estruturais e técnicas, e a publicação de novos documentos orientadores como a Política de Acervos e o Plano Museológico.

O cronograma completo com as atividades e seus respectivos horários, formas de inscrição e demais informações serão divulgados ao longo do mês, no site musecom.com.br e nas redes sociais da instituição, vinculada à Secretaria de Estado da Cultura (Sedac). Diretor da instituição, Welington Silva ressalta:

“Essa mostra visual marca um momento de celebração e de reforço dos compromissos do Museu com a sociedade. Ao saudar os 50 anos do Musecom, apresentamos ao público o resultado de um trabalho de cooperação com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e Instituto Histórico e Geográfico do RS (IHGRS), em prol da preservação da memória do jornalismo gaúcho.

Outras atividades do mês

– Dia 13: ciclo de debates “Edição Musecom 50 anos” e lançamento do Plano Museológico (2024-2028).

– Dias 23 a 27: lançamento de novos acervos digitais (novos conjuntos nas coleções: Roteiros, Galeria de Vozes, Acervo Audiovisual do Palácio Piratini e Jornais Raros).

– Dias 23 a 29: visita mediada temática da Primavera dos Museus (em Libras).

– Dia 25: evento “Cineclube Musecom”: exibição do documentário TVE 50 anos, em parceria com a TVE e a Cinemateca Paulo Amorim.

– Dia 26: lançamento do documento técnico Política de Acervos do Musecom.

– Dia 27: lançamento da versão impressa do catálogo “História da TV no RS”.

– Dia 28: caminhada cultural “Museus Conectam”, em parceria com o Museu da UFRGS, Centro Histórico e Cultural da Santa Casa e Museu da História da Medicina.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul

https://www.osul.com.br/em-porto-alegre-museu-de-comunicacao-expoe-jornais-raros-do-seculo-19/

Em Porto Alegre, Museu de Comunicação expõe jornais raros do século 19

2024-09-10