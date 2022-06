Porto Alegre Em Porto Alegre, obra em trecho da Nilo Peçanha bloqueará o trânsito até este domingo

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Via voltará a ter bloqueio para as intervenções da Macrodrenagem do Arroio Areia. Foto: PMPA/Divulgação Via voltará a ter bloqueio para as intervenções da Macrodrenagem do Arroio Areia. (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) de Porto Alegre programou a execução de um trecho da obra que terá que ser refeito na avenida Nilo Peçanha. A via será bloqueada até este domingo (19) para as intervenções da Macrodrenagem do Arroio Areia. Em caso de chuva a programação precisará ser adiada.

A equipe de fiscalização notificou a empresa executora em maio devido à declividade superior a de projeto em uma das redes já instaladas. Para resolver o problema, que poderia ocasionar uma velocidade excessiva das águas da chuva dentro da tubulação, é necessário reabrir a avenida e remover os tubos já implantados e colocá-los novamente com a declividade correta. Esse trecho tem extensão de 11 metros e diâmetro de 1 metro.

“Os lojistas e comerciantes da região são afetados diariamente com a obra. Para não impactá-los ainda mais com a nova abertura da via, o Dmae planejou com o consórcio que o serviço fosse iniciado após duas datas comerciais importantes (Dia das Mães e Dia dos Namorados), em um feriado com menor impacto no trânsito”, explica o diretor-geral do departamento, Alexandre Garcia.

Trânsito

A Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC) informa que a avenida Nilo Peçanha, sentido bairro/Centro, ficará bloqueada para o trânsito de veículos, no trecho compreendido entre a avenida Teixeira Mendes e a rua Osório Tuiuty de Oliveira Freitas. Os veículos que trafegam pela pista bairro/Centro serão desviados para a pista oposta (Centro/bairro), que passará a ter duplo sentido de circulação. Confira o mapa abaixo.

Obras A1 e A2

A obra linear A1, com investimento de R$ 2,9 milhões, é uma rede de drenagem composta principalmente por galerias, com 343 metros de extensão, iniciando na avenida Nilo Peçanha, do número 2526 (onde encontra com a obra A2 e o Arroio da Areia), seguindo na direção Centro-bairro até a avenida Teixeira Mendes, e continuando por esta até o cruzamento com a João Wallig.

Já a obra linear A2, com investimento de R$ 2,6 milhões, é uma rede de drenagem composta principalmente por tubulações, com 352 metros de extensão, iniciando na Nilo Peçanha, nas proximidades do número 2526 (onde encontra com a obra A1 e o Arroio da Areia), seguindo no sentido bairro-Centro até a rua José Antônio Aranha, seguindo por esta até a rua Nestor Silva Soares.

Arroio Areia

O grande objetivo das 26 obras de macrodrenagem do Arroio Areia é amenizar alagamentos históricos e acúmulos de água em 14 bairros das zonas Leste, Norte e Noroeste. No total, serão investidos cerca de R$ 108 milhões, provenientes do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), com R$ 1,3 milhão de contrapartida da prefeitura.

Transporte coletivo

Os usuários deverão utilizar as paradas já existentes, localizadas antes e depois do trecho bloqueado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre