Porto Alegre Em Porto Alegre, obras na avenida Nilo Peçanha entram na fase final

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2023

Recuperação estrutural abrange agora o trecho entre a rua Tomaz Gonzaga e a avenida João Wallig, no bairro Passo D’Areia. (Foto: Divulgação/PMPA)

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) de Porto Alegre iniciou a última etapa da recuperação estrutural da avenida Nilo Peçanha, no trecho entre a rua Tomaz Gonzaga e a avenida João Wallig, no bairro Passo D’Areia (Zona Norte). O trânsito de veículos ficará em meia pista nos pontos com presença de equipes.

Após a instalação de placas de concreto nas paradas de ônibus, estão sendo aplicadas camadas asfálticas na via. Essa é a segunda fase dos trabalhos de recuperação estrutural da avenida, realizados desde 2021 e que sofreram interrupção para obras de macrodrenagem do Arroio Areia, pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). O primeiro trecho recuperado foi entre a rua Tomaz Gonzaga e a avenida Ipê.

– Em maio, a SMSUrb concluiu a instalação de placas de concreto em sete pontos, três deles no sentido Centro-Bairro e quatro na direção oposta, entre a João Wallig e a Tomaz Gonzaga. De acordo com a prefeitura, a placa de concreto é mais resistente para a circulação de veículos pesados.

– No mês passado, a empresa responsável pelos serviços providenciou reparos profundos para substituição da base da via em determinados trechos que haviam sido submetidos a análise prévia. Agora, o asfalto já começa a ser aplicado nas faixas de rolamento. A conclusão está prevista para o fim de julho, em um cronograma sujeito a atraso por causa das condições climáticas.

“A última etapa, que abrange a camada asfáltica, é sempre a mais rápida em uma obra destinada à recuperação de via pública”, ressalta o titular da pasta, Marcos Felipi Garcia. “Sabemos que qualquer intervenção em uma avenida do porte da Nilo Peçanha gera impactos. Por isso, queremos agilizar ao máximo esse processo, sem descuidar de aspectos como segurança e qualidade para o trânsito.”

Painéis digitais

Com o objetivo de proporcionar maior transparência e atualizar os motoristas sobre as obras na região (próxima ao shopping Iguatemi), a prefeitura firmou parceria com uma empresa de painéis digitais.

Em meio a propagandas de produtos e serviços, os dispositivos também informam sobre o andamento das intervenções realizadas pela SMSUrb. Ao menos duas esquinas da avenida Nilópolis (com as ruas Amélia Teles e Carazinho) estão entre os locais onde há painéis veiculando as mensagens.

(Marcello Campos)

