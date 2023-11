Porto Alegre Em Porto Alegre, quem sofre de fibromialgia tem direito a atendimento preferencial

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2023

Fornecido desde janeiro do ano passado, cartão de prioridade é entregue na rede municipal de saúde. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

Os porto-alegrenses com diagnóstico de fibromialgia têm direito a um cartão que dá prioridade em atendimentos de saúde nos postos e farmácias da prefeitura. A solicitação deve ser feita de segunda a sexta-feira (8h-17h) em quatro endereços da rede municipal, mediante apresentação de documento de identidade, comprovante de residência, caderneta do SUS e atestado médico.

Trata-se de um direito assegurado por lei municipal e estadual. Quem ainda não possui o atestado precisa agendar consulta em uma das dezenas de postos da Secretaria da Saúde da capital gaúcha. Além do exame, a unidade providenciará o carimbo e assinatura no verso do comprovante.

Fornecido desde janeiro do ano passado, o documento é importante para uma melhor prestação de serviços a quem sofre com a doença reumatológica que afeta a musculatura, causando dor e sintomas associados, tais como fadiga, alterações do sono, distúrbios intestinais, depressão e ansiedade.

Estima-se que aproximadamente 2% da população mundial seja afetada pela síndrome, que é crônica. A estatística aponta uma maior incidência entre a população feminina, na faixa etária de 30 a 50 anos.

Onde retirar o cartão

– Coordenadoria de Saúde Sul: rua Pitta Pinheiro Filho nº 176, bairro- Camaquã. Telefones: 3289-6568, 3289-2342, 3289-5566 e 3289-5567.

– Coordenadoria de Saúde Oeste: avenida Moab Caldas nº 400 (3º andar), bairro Santa Tereza. Telefones: 3289-2971 e 3289-2905.

– Coordenadoria de Saúde Leste: avenida Bento Gonçalves nº 3.722, bairro Partenon. Telefones: 3289-5529, 3289-5521, 32892340 e 32895619.

– Coordenadoria de Saúde Norte: rua Três de Abril, 90 – Passo d’Areia. Telefones: 3289-3490 e 3289-3496.

Após a solicitação do cartão de prioridade, é fornecido um documento provisório e posteriormente uma versão definitiva, entregue na sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) – avenida João Pessoa nº 325.

(Marcello Campos)

