Por Redação O Sul | 12 de maio de 2022

Na última segunda-feira, começou a primeira etapa das obras, a instalação do canteiro de obras na região. Foto: Joel Silveira/PMPA Na última segunda-feira, começou a primeira etapa das obras, a instalação do canteiro de obras na região. (Foto: Joel Silveira/PMPA) Foto: Joel Silveira/PMPA

As obras de revitalização do Quadrilátero Central, em Porto Alegre, serão realizadas também durante o dia. A informação foi revelada pelo secretário municipal de Obras e Infraestrutura, André Flores, em reunião com entidades comerciais e empresariais na manhã desta quinta-feira (12), na Câmara Municipal de Porto Alegre. “Faltam só alguns detalhes jurídicos, mas está tudo encaminhado para termos a autorização oficial nos próximos dias para obras diurnas no Quadrilátero Central”, informou Flores.

O investimento previsto na obra é de R$ 16 milhões, com prazo de 18 meses para a conclusão dos trabalhos. Os recursos são de um financiamento do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). Paralelamente, o DMAE (Departamento Municipal de Águas e Esgotos) e a Ipsul farão melhorias pluviais e na iluminação púbica, respectivamente.

Na reunião, marcada pelo vereador Ramiro Rosário (PSDB), também foi combinada uma ação integrada de comunicação entre prefeitura, Câmara e entidades, com o objetivo de esclarecer o comércio e os cidadãos sobre cada fase da obra. A informação unificada partirá da prefeitura, que terá o apoio na divulgação das entidades presentes e igualmente pelo Legislativo Municipal.

Início das obras

Na última segunda-feira (9), começou a primeira etapa das obras, a instalação do canteiro de obras na região. Em razão dos trabalhos, estão bloqueados os estacionamentos da Avenida Borges de Medeiros, entre a Rua dos Andradas (Esquina Democrática) e a Rua José Montaury. Não há, por enquanto, desvios de trânsito.

Após a finalização do canteiro de obras, previsto para 8 de junho, os trabalhos serão feitos na Rua Otávio Rocha, depois do Dia dos Namorados. Logo em seguida, começam as ações nas ruas Voluntários da Pátria (final de junho), dos Andradas e General Vitorino, ambas em setembro. A previsão é de que essa etapa seja concluída em três meses, até novembro.

O Quadrilátero Central é um perímetro composto por trechos de nove ruas, identificados como os pontos de maior circulação de pessoas de Porto Alegre em virtude da intensa atividade nos ramos do comércio e de serviços. As obras irão renovar aquela que é uma das primeiras áreas de ocupação da cidade, valorizando o patrimônio cultural existente.

O projeto privilegia a circulação de pedestres, ampliando as calçadas, qualificando as travessias, reduzindo barreiras de acessibilidade e melhorando a pavimentação em geral. Haverá, também, a implantação de novo mobiliário urbano, melhorias na iluminação pública e a ampliação do sistema de videomonitoramento.

Veja as ruas que fazem parte do Quadrilátero Central

Revitalização:

• Rua dos Andradas (entre a rua General Câmara e a rua Marechal Floriano Peixoto): reforma completa do calçadão de pedestres

• Rua dos Andradas (entre a rua Marechal Floriano Peixoto e a rua Dr. Flores): recuperação do pavimento histórico da via e reforma completa dos passeios

• Rua Uruguai (entre a rua dos Andradas e a rua Sete de Setembro): reforma completa do calçadão de pedestres

Urbanização:

• Rua Voluntários da Pátria (entre a rua Marechal Floriano Peixoto e a rua Dr. Flores): recuperação do pavimento do corredor de ônibus e reforma completa dos passeios

• Rua Otávio Rocha (entre a rua Marechal Floriano Peixoto e a rua Dr. Flores): recuperação do pavimento da via, reforma completa dos passeios e qualificação do canteiro central

• Rua General Vitorino (entre a rua Marechal Floriano Peixoto e a rua Dr. Flores): substituição do pavimento da via e reforma completa dos passeios

• Rua Doutor Flores (entre a rua General Vitorino e a rua Voluntários da Pátria.): substituição do pavimento da via e reforma completa dos passeios

• Rua Vigário José Inácio (entre a rua General Vitorino e a rua Voluntários da Pátria): substituição do pavimento da via, reforma completa dos passeios e do calçadão de pedestres

• Rua Marechal Floriano Peixoto (entre a rua General Vitorino e a rua Otávio Rocha): substituição do pavimento da via e reforma completa dos passeios

• Avenida Borges de Medeiros (entre a avenida Salgado Filho e a rua Sete de Setembro): substituição do pavimento da via, reforma completa dos passeios, qualificação do canteiro central e da Esquina Democrática.

