Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2023

O evento ocorreu no trecho 1 da Orla do Guaíba. (Foto: Pedro Piegas/PMPA)

A noite de Réveillon, no último sábado (31), levou uma multidão para comemorar a chegada de 2023 no trecho 1 da Orla. Após dois anos sem festa oficial de Ano Novo, Porto Alegre celebrou a virada com um belo espetáculo junto ao Guaíba, nas imediações da Usina do Gasômetro, encerrando as festividades dos 250 anos da cidade.

O prefeito Sebastião Melo acompanhou o evento, juntamente com a primeira-dama, Valéria Leopoldino. O vice-prefeito, Ricardo Gomes, e a esposa, Paola Gomes, também passaram pelo local, assim como diversos secretários.

“Para nós, é motivo de orgulho ver dezenas de milhares de famílias curtindo esta reaproximação com o principal cartão-postal da cidade numa noite em que renovamos os nossos votos de saúde, paz e esperança”, disse Melo.

O evento começou na tarde de sábado e se estendeu durante a madrugada desse domingo (1º). No local, dez atrações musicais se revezaram para animar o público até a meia-noite, quando uma queima de fogos de sete minutos coloriu o céu da Capital, anunciando oficialmente o Ano Novo.

Bares e quiosques da Orla funcionaram em horários especiais para atender o grande público, e 100 banheiros químicos foram colocados em todo o trecho. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) montou um esquema especial de trânsito para facilitar a mobilidade da região Central da cidade.

Próximo do palco onde se apresentaram DJ Cabeção (que comandou a contagem regressiva para a virada), MC Jean Paul, Tributo a Tim Maia, DJ Rick Marx, Virozueira, Jei Silvanno e Amilton Lina, o espaço Arena Réveillon recebeu milhares de espectadores que retiraram ingressos gratuitos antecipados para curtir a festa.

Esquema especial

A prefeitura mobilizou efetivos de limpeza, segurança, fiscalização de trânsito e também de atividades ambulantes, em uma operação integrada com agentes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSurb), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo(SMDET), Guarda Municipal e Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), juntamente com a Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O evento teve patrocínio da Novodentes – Plano Odontológicos, realização da GAM3 Parks e Best Entretenimento, além de apoio do Grupo Mobi, Motormac e da prefeitura de Porto Alegre.

