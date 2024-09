Porto Alegre Em Porto Alegre, três escolas estaduais recebem recursos para melhorias emergenciais

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











No Colégio Parobé, os trabalhos foram concluídos em agosto. (Foto: Reprodução/Googleview)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por meio de processo de contratação simplificada, três instituições de ensino da rede estadual em Porto Alegre receberam do governo gaúcho um investimento que soma quase R$ 780 mil em melhorias emergenciais. A lista inclui a Escola Técnica Parobé, o Colégio Francisco Antônio Vieira Caldas Júnior e a Escola de Ensino Fundamental Cândido Portinari, cada uma recebendo quase R$ 780 mil. Conforme a Secretaria da Educação (Seduc) do Rio Grande do Sul, os recursos beneficiarão cerca de 3,2 mil estudantes.

A Escola Cândido Portinari é destinatária do maior montante: R$ 674 mil. Com 266 alunos, está localizada na rua Múcio Teixeira nº 252, bairro bairro Menino Deus. Desde 27 de agosto, passa por reparos nos pisos de madeira, substituição de revestimentos das paredes, remoção de mofo e pinturas nas áreas internas e fachada, recuperação de pilares e vigas da fachada, troca de portas danificadas e manutenções na cobertura para sanar infiltrações e nas tomadas baixas e pontos de rede. As obras têm prazo de conclusão de 150 dias.

Já o Colégio Francisco Antônio Vieira Caldas Júnior, com 843 matriculados, situa-se na rua Waldomiro Schapke nº 11, bairro Intercap (Zona Leste). Estão sendo aplicados R$ 55,7 mil desde 23 de agosto, para revisão do telhado e retelhamento parcial, com correções pontuais, além de recuperação de forros danificados. Os trabalhos devem ser concluídos em 30 dias.

Por fim, a Escola Técnica Parobé – avenida Loureiro da Silva nº 945, no Centro Histórico, tem 2.174 estudantes.

O complexo de prédios da instituição teve instalado um novo transformador e montados disjuntores, além de cabeamento de interligação. A obra foi concluída em 16 de agosto, a um custo de R$ 48,8 mil.

Saiba mais

Nessa segunda-feira (2), o governo gaúcho repassou R$ 4,7 milhões a 83 escolas estaduais gravemente afetadas pelas enchentes de maio. Trata-se do quarto pagamento emergencial realizado por meio da autonomia financeira das instituições desde o início da crise meteorológica, parte das medidas de reconstrução da educação no Rio Grande do Sul.

Desde junho, mais de R$ 55 milhões foram investidos em recursos adicionais para que as escolas atingidas pudessem realizar pequenos reparos e adquirir materiais e mobiliário. Os valores variam conforme a avaliação do impacto na infraestrutura de cada instituição. As que registraram danos de menor gravidade (perda de materiais pedagógicos, administrativos e de consumo, por exemplo) recebem um adicional de R$ 20 mil.

Escolas com estragos em equipamentos e mobiliário, por sua vez, são contempladas com R$ 40 mil. Já a maior parcela, de R$ 80 mil, é destinada às escolas que sofreram de forma severa, com telhados danificados e alagamentos.

Os pagamentos emergenciais para eventos meteorológicos foram iniciados em junho, com R$ 24,2 milhões distribuídos a 692 instituições da rede estadual. No mês seguinte, um segundo repasse, de mais de R$ 18 milhões, chegou a 718 escolas. O terceiro depósito se deu no início de agosto, com mais de R$ 9 milhões para 290 escolas.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/em-porto-alegre-tres-escolas-estaduais-recebem-recursos-para-melhorias-emergenciais/

Em Porto Alegre, três escolas estaduais recebem recursos para melhorias emergenciais

2024-09-02