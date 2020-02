Notícias Em quatro dias de carnaval de rua em Porto Alegre, os participantes deixaram 7 toneladas de lixo no bairro Cidade Baixa

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2020

Resíduos são encaminhados a um aterro a quase 100 quilômetros da Capital. (Foto: Divulgação/PMPA)

Durante os quatro dias de festejos no bairro Cidade Baixa, o DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) recolheu cerca de 7 toneladas de lixo e resíduos deixados pelos participantes do carnaval de rua de Porto Alegre. Foram 1,8 tonelada no sábado, mais 1,6 no domingo e 2,1 na segunda-feira e 1,5 na terça-feira, tendo como foco a Praça Garibaldi, na avenida Venâncio Aires.

Para manter as ruas em condições após a folia de Momo, foi organizada uma operação especial, com a escala de 12 garis para cada data do evento, atuando desde o término da passagem dos blocos (por volta da 21h) até a conclusão dos serviços, no início da madrugada. Além de recolher o material e varrer os locais, as equipes lavaram as vias e espaços públicos com o auxílio de um caminhão.

Os resíduos coletados foram encaminhados para o aterro sanitário de Minas do Leão (Região Carbonífera), a quase 100 quilômetros da capitgal gaúcha. Com a continuidade do carnaval de rua nos próximos dois fins de semana, a ação será retomada neste sábado (29) na Praça Garibaldi e no outro (8 de março) no Trecho 1 da orla do Guaíba.

Informações detalhadas sobre os horários e os trajetos dos blocos estão disponíveis na página da SMC (Secretaria Municipal da Cultura) no site www.portoalegre.rs.gov.br e na página oficial do Carnaval de Rua no Facebook. Confira, a seguir, a programação detalhada da segunda etapa do evento.

Sábado (29 de fevereiro)

Circuito Cidade Baixa – Praça Garibaldi;

14h – Bloco do Zé;

16h30 – Do Jeito que Tá Vai;

19h – Areal do Futuro.

Domingo (1º de março)

Circuito Cidade Baixa – Praça Garibaldi;

14h – Cia. do Trago;

16h30 – Bloco do Fusca Azul;

19h – Bloco do Isopor.

Sábado (7 de março)

Circuito Orla – Usina do Gasômetro;

15h – Bloco da Amizade;

17h – Malvina;

19h30 – Afrotchê;

22h – Puxa que é Peruca.

Domingo (8 de março)

Circuito Orla – Usina do Gasômetro;

11h – Ai Que Saudade do Meu Ex;

15h – Bloco dos Anjos;

17h – Os Dinobico’s;

19h30 – Filhos do Cumpadi Washington;

22h – Ziriguidum.

