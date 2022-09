Rio Grande do Sul Em quatro dias, Polícia Rodoviária Federal ajuda a recuperar quatro veículos roubados em cidades gaúchas

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2022

Ocorrências foram registradas em São Sepé, Canoas, Porto Alegre e Santa Maria. (Foto: Divulgação/PRF)

Em apenas quatro dias, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ajudaram a recuperar no Rio Grande do Sul quatro veículos que haviam sido subtraídos por meio de furto ou roubo e que agora retornam aos seus proprietários. As ocorrências foram registradas nas cidades de São Sepé, Canoas, Porto Alegre e Rosário do Sul, e resultaram na prisão em flagrante de cinco adultos e na apreensão de um adolescente.

O caso mais recente foi nesta terça-feira (20), quando informações do setor de inteligência da corporação levaram à localização de uma Volkswagen Saveiro que havia sido furtada em Santa Maria (Região Central).

A caminhonete estava em São Sepé (na mesma área do Estado), parada junto a uma casa cujo dono, de 45 anos, foi preso em flagrante pela Brigada Militar (BM) após tentar convencer os policiais. “O carro é do meu patrão, utilizo para trabalhar”, argumentou em vão.

Canoas

Na madrugada de domingo (18), a PRF recuperou capturou um homem foragido do sistema prisional e que trafegava pela rodovia federal BR-116 próximo a Canoas (Região Metropolitana) a bordo de um Honda Fit. O automóvel roubado na Zona Leste e Porto Alegre, no mesmo dia, por dois criminosos armados.

O homem que estava ao volante havia rompido a tornozeleira eletrônica durante o cumprimento de prisão domiciliar por roubo. Com 29 anos e natural de Esteio, ele já possuía contra si mais de 20 ocorrências, a maioria por assalto e tráfico de drogas. Ele admitiu que pretendia clonar o veículo e repassá-lo a um comparsa.

Santa Maria

No final da tarde deste sábado (17), a PRF já havia flagrado um homem ao volante de um Chevrolet Corsa furtado em uma chácara de Santa Maria. A interceptação foi realizada durante patrulhamento de rotina na BR-158.

O condutor, de 26 anos e natural da cidade, alegou que o carro era de um irmão, que por sua vez teria comprado recentemente o veículo por R$ 750. A história “não colou” e ele foi preso e encaminhado à polícia judiciária, enquanto o Corsa era enviado para devolução ao proprietário após os trâmites burocráticos.

Rosário do Sul

Horas antes, a Polícia Rodoviária Federal tinha prendido em Rosário do Sul dois jovens de 19 anos e apreendido um adolescente de 14, armado com revólver. Todos estavam a bordo de um Renault Logan roubado em Santa Maria. A vítima foi um motorista de aplicativo de transporte particular que perdeu o carro para o trio após ser rendido e ameaçado.

Um alerta foi emitido e cerca de três horas depois, patrulheiros depararam com o veículo transitando pela BR-290. Durante a abordagem, a consulta ao sistema mostrou que um dos rapazes tem antecedentes por tráfico de drogas e porte ilegal de arma-de-fogo, um adolescente de 14. Com eles ainda havia uma criança de 11 anos – entregue em seguida aos cuidados da irmã mais velha.

(Marcello Campos)

