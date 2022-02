Porto Alegre Em ranking, Hospital de Clínicas de Porto Alegre é o melhor hospital público do Brasil para se trabalhar

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O Clínicas é referência no atendimento a casos graves da covid. Foto: Clóvis Prates/HCPA O Clínicas é referência no atendimento a casos graves da covid. (Foto: Clóvis Prates/HCPA) Foto: Clóvis Prates/HCPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre foi apontado no ranking do GPTW (Great Place to Work) como o 5º melhor hospital do País para se trabalhar, sendo o único público e também o único gaúcho no Top 10. O processo todo ocorreu durante o enfrentamento à pandemia, o que agrega ainda mais valor à conquista.

O GPTW avaliou mais de 250 instituições de saúde, entre laboratórios farmacêuticos, hospitais, clínicas e operadoras, para estabelecer os rankings. A metodologia aplicada contempla os resultados da Pesquisa de Cultura feita com a comunidade interna e uma análise técnica que o GPTW realiza sobre as práticas do hospital para fomentar e manter um ambiente de confiança, respeito e transparência.

O Clínicas é referência no atendimento a casos graves da covid e, em relação à doença, em 2020 e 2021, foram realizadas 3.395 admissões em enfermarias e 3.954 no CTI (Centro de Tratamento Intensivo). Em paralelo, os demais serviços continuaram atuando e somaram 67 mil procedimentos cirúrgicos, 763 mil consultas presenciais, 120 mil teleconsultas, 6,3 milhões de exames, 56 mil internações, 5,4 mil partos e 458 transplantes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre