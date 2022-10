Política Em Rondônia, Coronel Marcos Rocha é reeleito governador

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A vitória do candidato foi confirmada com 96,33% das urnas apuradas. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Coronel Marcos Rocha (União Brasil) foi reeleito governador de Rondônia no 2º turno das eleições, neste domingo (30) com 52,47% dos votos. O resultado da disputa foi confirmado às 18h14 (horário local ), com 96,33% das urnas apuradas.

Com 100% das urnas apuradas, às 19h01, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indicou que a vitória de Rocha foi com 458.370 votos. Seu adversário, Marcos Rogério (PL), teve 47,53% dos votos (415.278 votos). Votos nulos foram 3,44% e brancos, 2,17%. O índice de abstenção foi de 24,69%.

Quando foi eleito para o 1º mandato, em 2018, Coronel Marcos Rocha era novo no cenário político de Rondônia. Reeleito, ele vai para mais um mandato de quatro anos no governo do Estado.

Na eleição deste ano, Marcos Rocha teve como vice Sérgio Gonçalves.

“Essa eleição ficará para sempre no meu coração, pois pude verdadeiramente ter contato com as pessoas, que abriram suas casas para me ouvir, que decidiram confiar os próximos quatro anos na continuidade do trabalho que vínhamos fazendo, e que mostraram a todos que o trabalho, a esperança, o amor e a fé são mais fortes que qualquer coisa”, escreveu Rocha em seu Instagram.

“Agora não tem mais partido, nem adversário. Todos temos que trabalhar para Rondônia prosperar ainda mais. Nossos senadores, deputados federais, deputados estaduais e prefeitos unidos, em favor das pessoas”, completou.

O governador ainda agradeceu o apoio de todos que contribuíram para a vitória dele e reforçou: “Essa vitória é de todos que querem ver nosso estado prosperar, que desejam que cada família viva melhor, que não falte nada ao trabalhador do campo e da cidade, e nem cuidado com aqueles que mais precisam”.

Currículo

Marcos Rocha nasceu no Rio de Janeiro e se mudou para Rondônia quando tinha 21 anos. Atualmente com 54 anos, ele tem quatro filhos e é casado com Luana Oliveira Santos.

Desde cedo Rocha teve apreço pela carreira militar. Em 1986 ele ingressou no Exército Brasileiro como Oficial e quatro anos depois foi aprovado no concurso da Polícia Militar em Rondônia.

O candidato eleito também já foi diretor de escola militar em Porto Velho e secretário municipal de educação em Porto Velho. Em dezembro de 2014 ele assumiu o cargo de titular na Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e seguiu na pasta até 2017.

Marcos Rocha é formado em análise de sistema de dados, administração de negócios e pós-graduado em educação e técnicas de ensino. Ele já foi professor da Universidade Federal de Rondônia (Unir) e em uma faculdade particular da capital.

Em 2018, Rocha foi eleito governador de Rondônia para o 1º mandato, também em 2º turno, com 530.188 votos (66,34%). Era sua estreia no cenário político.

Propostas e campanha

Durante a campanha eleitoral nas Eleições 2022, Rocha destacou que em seu próximo mandato vai focar na conclusão da obra do Hospital Regional de Guajará-Mirim, além de abrir concurso público para área da educação.

Coronel Marcos Rocha, reeleito governador do Rondônia com 52,47% dos votos, comemorou a vitória nas redes sociais, neste domingo (30), logo após o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) confirmar o resultado com 100% das urnas apuradas.

O candidato da União superou a disputa contra Marcos Rogério (PL) — o candidato recebeu 47,53% dos votos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política