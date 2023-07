Brasil Em Salvador, Lula participa das comemorações da Independência do Brasil na Bahia

2 de julho de 2023

Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou na manhã deste domingo (2) das comemorações pelos 200 anos da Independência do Brasil na Bahia. O petista chamou a festa de “consagração da Bahia como capital histórica do Brasil”.

Acompanhado da primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, Lula desfilou em um carro aberto, junto com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. O veículo com o presidente seguiu ao lado da multidão, precedido das fanfarras e bandas marciais de escolas públicas da Bahia, além de militares das Forças Armadas.

“Eu vim à Bahia e hoje é o dia em que a Bahia se transforma na capital do Brasil. A gente precisa compreender que Salvador vira capital provisória pela manifestação exuberante do povo baiano. Dom Pedro gritou “independência ou morte”, mas quem lutou e morreu foram os baianos para conseguir a independência do Brasil”, disse o presidente.

A cada 2 de julho, a Bahia celebra a expulsão feita em 1823 das tropas portuguesas que ainda resistiam à Independência declarada no ano anterior por Dom Pedro II. Num movimento que contou com a participação popular, qualquer autoridade lusitana remanescente foi tirada do poder. A data marca a expulsão definitiva dos portugueses da Bahia. Eles resistiram, em território baiano, mesmo após o 7 de Setembro.

Ao lançar um selo comemorativo ao bicentenário da data, Lula acrescentou que o segredo do sucesso da Bahia está na capacidade de resistir quando necessário. “É um povo que é alegre, festivo, mas quando tem que lutar vai pra cima e derrota o adversário”, disse o presidente.

As ministras da Cultura, Margareth Menezes, e da Igualdade Racial, Anielle Franco, também participaram da celebração.

À tarde, o presidente seguiu para o Ilhéus (BA), onde deve participar, nesta segunda-feira (3), de uma agenda para inaugurar a retomada das obras do trecho que fica entre a cidade do litoral baiano e Caetité (BA), no sertão, a Ferrovia Oeste-Leste (FIOL). A ferrovia deverá interligar os estados de Tocantins, Maranhão, Goiás e Bahia aos portos de Ilhéus e Itaqui (MA). Pela FIOL será escoado minério de ferro produzido na região de Caetité e a produção de grãos e de minério do oeste da Bahia. A ferrovia começou a ser construída em 2010 e deveria ter sido entregue em 2014. Todavia o governo federal alegou falta de verba. Atualmente, a previsão do governo da Bahia é que a obra seja concluída e entre em operação a partir de 2027.

