Brasil Em Santa Catarina, mãe e filha morrem em um acidente de carro

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2024

Família retornava ao Rio Grande do Sul. (Foto: PRF/SC)

Uma mãe de 38 anos e sua filha de 4 anos morreram em um acidente de carro na manhã dessa quarta-feira (14) em São João do Sul, no Sul de Santa Catarina. O motorista, de 39 anos e pai da criança, sobreviveu e foi levado ao Hospital de Pronto-Socorro de Torres, de acordo com a PRF. Ele recebeu alta ainda durante a manhã.

A saída de pista seguida de capotamento ocorreu no km 450 da BR-101, em São João do Sul, por volta das 6h45min. A família voltava para o Rio Grande do Sul, onde morava. Segundo registro da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo Peugeot 2008 tinha placas de Porto Alegre.

Conforme a PRF, o carro saiu da pista e capotou. A rodovia estava seca no momento do acidente e a polícia acredita que o acidente possa ter sido causado por excesso de velocidade ou sono ao volante.

Ônibus de Erechim

Ao menos 12 pessoas se feriram após um ônibus tombar na BR-282 em Lages, na Serra de Santa Catarina. Segundo os bombeiros, 20 passageiros ficaram presos no interior do veículo e um cabo foi usado para fazer o resgate.

No total, estavam no ônibus 34 passageiros e dois motoristas. O ônibus saiu da pista perto de uma ribanceira e ficou com as portas presas pela vegetação. Todos os feridos tiveram ferimentos leves como escoriações, luxações, contusões e ferimentos cortantes na face e em membros.

O ônibus era conduzido por um homem de 31 anos e saiu de Erechim (RS) e tinha como destino final Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina.

Os bombeiros fizeram um corte na estrutura do veículo com uma serra para conseguir retirar os passageiros presos no veículo. Por conta da descida inclinada foi preciso instalar e prender um cabo de segurança. Uma passageira foi retirada do veículo por uma maca.

Alguns dos feridos foram encaminhados ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres e uma menor de idade foi levada ao Hospital Infantil Seara do Bem. As duas unidades ficam em Lages.

Cratera em rodovia

Em Rio do Sul, no Vale do Itajaí, um carro com dois idosos dentro caiu em uma cratera aberta na BR-470. Um deslizamento de terra por conta da chuva intensa abriu o buraco no km 143 da rodovia e provocou o acidente

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os ocupantes do carro foram atendidos no local com ferimentos leves e se recusaram ir ao hospital.

