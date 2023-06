Brasil Em Santa Catarina, seis tripulantes de barco que naufragou são resgatados; dois seguem desaparecidos

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os primeiros 5 resgates ocorreram no sábado (17). (Foto: Redes sociais/Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Marinha do Brasil confirmou no início da noite desse domingo (18), que encontrou um dos três homens que ainda estavam desaparecidos após o naufrágio do barco pesqueiro “BP Safadi Seif”, ocorrido na noite de sexta-feira. Cinco tripulantes já haviam sido encontrados na noite do sábado.

O homem, identificado como Deivid Luiz Monteiro Ferreira, foi trazido em uma aeronave Super Cougar, da Marinha do Brasil, para a base aérea de Florianópolis e em seguida levado para o Hospital Celso Ramos pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU).

Ainda conforme a Marinha, ele apresentava quadro grave de hipotermia. Não foi detalhado, inicialmente, a qual distância da costa o homem foi achado e nem em quais condições.

Os primeiros cinco homens socorridos estavam flutuando em uma pequena balsa e passaram 24 horas em alto-mar até o resgate. Segundo a Marinha, os tripulantes estavam em “bom estado de saúde”. O navio Thor Frigg atracou, neste domingo, no cais da Delegacia da Capitania dos Portos de Itajaí, com cinco tripulantes resgatados.

A corporação informou que as buscas pelos demais desaparecidos continuaram. O barco foi visto por outras embarcações em uma região a cerca de 180 km da costa catarinense. Com isso, a busca, que foi suspensa no início da noite de sábado, foi ampliada nesse domingo, em torno da região.

Em nota oficial, a Marinha informou que as buscas estão reforçadas com embarcações e helicópteros. A Força Aérea Brasileira também foi acionada para auxiliar na procura.

De acordo com a Marinha do Brasil, a embarcação pesqueira naufragou no mar com a última comunicação feita cerca de 40 quilômetros da costa da cidade de Garopaba, no litoral Sul catarinense, na noite de sexta-feira (16). Agora, a Capitania dos Portos de Santa Catarina vai instaurar inquérito administrativo, com prazo de 90 dias de conclusão, para apurar as possíveis causas e responsáveis.

Os primeiros resgates

Os cinco tripulantes resgatados após o naufrágio do barco pesqueiro no litoral catarinense já foram identificados. As vítimas são: – Domingos Pereira do Rosário, – Zoel Teixeira Barros, – Djalma dos Santos Silva, – Mário Gomes Soares, – Luiz Carlos Messias da Silva. Os nomes foram confirmados à NSC TV pelos socorristas que atuaram nessa ocorrência.

Ciclone extratropical

A costa da região Sul do Brasil enfrenta ventos fortes e chuvas intensas por causa da passagem de um ciclone extratropical. A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para a faixa sul de Santa Catarina até Florianópolis, que valeu até a tarde desse sábado (17).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/em-santa-catarina-seis-tripulantes-de-barco-que-naufragou-sao-resgatados-dois-seguem-desaparecidos/

Em Santa Catarina, seis tripulantes de barco que naufragou são resgatados; dois seguem desaparecidos

2023-06-18