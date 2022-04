Polícia Em Santana da Boa Vista, assalto a agência bancária termina com um morto

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2022

A Brigada Militar segue em busca dos assaltantes. Foto: BM/Divulgação A Brigada Militar segue em busca dos assaltantes. (Foto: BM/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

Um assalto a uma agência bancária acabou com troca de tiros e um criminoso morto na tarde desta sexta-feira (8), em Santana da Boa Vista, no Sul do Estado. O assalto aconteceu por volta de 15h, na agência do Banrisul.

O grupo fugiu em direção ao município de Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo. De acordo com a Brigada Militar, seriam quatro criminosos. Durante o assalto, os criminosos fizeram um vigilante e uma funcionária de reféns para sair do banco.

Os reféns foram liberados assim que os bandidos entraram em uma caminhonete, na qual fugiram do local. A BM segue em busca dos assaltantes.

