Rio Grande do Sul Em Santana do Livramento, Polícia investiga morte de jovem a pedradas

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Corpo foi encontrado em rua na área central da cidade. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil gaúcha apura as circunstâncias do assassinato de um jovem de 19 anos, na noite de domingo (31) em Santana do Livramento (Fronteira-Oeste). Marlon “Malabares” Mendes teve o crânio fraturado por golpes de uma pedra do tamanho de um paralelepípedo e foi encontrado já sem vida, em rua próxima à linha de trem na área central da cidade.

Informações da Brigada Militar (BM) detalham que um suspeito, de 24 anos, foi detido nas imediações do local do crime, com a roupa suja de sangue e tentando se esconder em um matagal. Ao ser interrogado em uma Delegacia, ele se manteve em silêncio. Depois foi conduzido à Penitenciária Estadual da região, com pedido de prisão preventiva.

Relatos da imprensa local acrescentaram que a vítima tinha o apelido de “Malabares” porque na adolescência ganhava a vida como artista de rua.

Canoas

Já em Canoas (Região Metropolitana de Porto Alegre), o desafio da Polícia Civil é desvendar um homicídio cometido no bairro Guajuviras na noite de sábado (30). Dentro de casa e diante da própria mãe, um homem foi executado com vários tiros na cabeça por encapuzados que invadiram o local.

A vítima não teve a sua identidade informada. Mas já se sabe que era usuária de drogas e possuía antecedentes criminais por porte ilegal de arma-de-fogo.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul