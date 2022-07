Rio Grande do Sul Em São Gabriel, homem é condenado a 30 anos de prisão pelo estupro da neta

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2022

Mantida sob a guarda do avô, menina de 7 anos era abusada de forma contínua. (foto meramente ilustrativa). (Foto: EBC)

Denunciado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), um homem de 49 anos recebeu da Justiça uma sentença de 30 anos de prisão em regime inicialmente fechado, por estupro de vulnerável. A vítima é a própria neta do réu, uma menina que tinha 7 anos de idade quando sofreu abuso sexual de forma continuada, em 2019-2020, na casa do avô em São Gabriel (Região Centro-Oeste do Estado).

Conforme a investigação, o homem exercia a guarda da neta. Ele então se aproveitava da ingenuidade da criança e da própria condição de familiar próximo para atrair a pequena ao interior de seu quarto, com o argumento de que “iriam brincar”. Em seguida, a garotinha era despedida e utilizada para satisfazer sexualmente o agressor.

Os episódios, que ao serem revelados chocaram a opinião pública gabrielense, só pararam quando a menor contraiu uma doença venérea e precisou de internação hospitalar, em fevereiro de 2020. Na ocasião, a menina acabou revelando o seu drama a um familiar, que tratou de denunciar o caso às autoridades.

Manifestação da promotora

“Diante do aumento das denúncias de crimes de estupro de vulnerável nesta e em várias outras Comarcas, é importante divulgar que esses processos têm resultado em severas condenações”, ressalta a promotora de Justiça Marina da Silva Lameira.

Ela acrescenta: “A sociedade, abalada pela prática desses brutais crimes, merece ter conhecimento também de que isso não ficam impune, pois contam com um olhar atento da Polícia, Ministério Público e Poder Judiciário”.

(Marcello Campos)

