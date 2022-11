Rio Grande do Sul Em São Leopoldo, Polícia investiga morte de adolescente que caiu em um valão

24 de novembro de 2022

Garoto teria se desequilibrado ao andar rente à estrutura, sem grades de proteção. (Foto: Reprodução/Googleview)

A Polícia Civil investiga em São Leopoldo (Vale do Sinos) a morte deu um adolescente de 15 anos que despencou no valão da avenida João Correa, no bairro São Miguel. Conforme relato de um amigo, no fim da noite de quarta-feira (23) ambos caminhavam próximo à estrutura, com profundidade de até 5 metros e sem grade de proteção. O garoto acabou se desequilibrando e foi parar na água.

Sem saber como ajudar, esse outro adolescente pediu auxílio a uma pessoa nas imediações. O Corpo de Bombeiros e uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e localizou a vítima, já sem vida.

De acordo com os responsáveis pelo caso, somente o laudo necropsial do Instituto-Geral de Perícias (IGP) poderá apontar se houve afogamento ou outra causa para o óbito. Ainda não há prazo para conclusão.

Maus-tratos

Em Encruzilhada do Sul (Região Sudeste do Sul), uma mulher de 37 anos e uma jovem de 19 foram presas em flagrante pelo crime de maus-tratos a um cão na casa onde vivem no bairro de Lava-Pés. Elas haviam sido alvo de denúncia anônima às autoridades.

Uma equipe da Polícia Civil enviada ao local encontrou no pátio o animal de estimação, com com sinais de desnutrição, desidratação e hipotermia por causa da exposição à chuva.

Conforme os agentes que atenderam a ocorrência, o cão foi enviado para tratamento veterinário e, assim que estiver em condições, será provavelmente disponibilizado a quem tiver interesse em adotá-lo. Já as tutoras foram parar na Penitenciária Feminina Madre Pelletier, Zona Sul de Porto Alegre.

