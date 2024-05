Inter Em São Paulo, Inter encara nesta terça-feira o Belgrano-ARG pela Copa Sul-Americana

27 de maio de 2024

A preparação para a partida chegou ao final na tarde dessa segunda-feira (27) em Itu (SP). (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Em uma aguardada volta aos estádios, o Inter enfrenta nesta terça-feira (28), às 21h30min, o Belgrano-ARG pela Copa Sul-Americana. Válida pela sexta rodada da competição continental, a partida será disputada na Arena Barueri, em São Paulo.

Na terceira posição e com 2 jogos a menos, o Colorado tem 5 pontos conquistados, empatado com Delfín-EQU e atrás do Belgrano-ARG, que tem 9 pontos. Com a partida desta terça, o Inter tem chance de se classificar para a próxima fase da competição.

A preparação para a partida chegou ao final na tarde dessa segunda-feira (27) em Itu (SP). O elenco concluiu uma semana de trabalho intenso na cidade paulista. O treinador Eduardo Coudet comandou o treinamento com portões fechados, realizando os últimos ajustes no time que entrará em campo.

Entrevistado pelo canal do Inter, Renê projetou o retorno da equipe aos gramados e destacou que o elenco alvirrubro continua atento e mobilizado diante das enchentes no Rio Grande do Sul. “A gente faz o que pode para estar ajudando, e convida todos aqueles que estejam vendo a ajudar também. A se comprometer, seja com pouco ou com muito. Vamos entrar em campo, e espero que a gente possa vencer jogos, porque eu acredito que vai ajudar, também, o pessoal do Sul a ficar feliz e a voltar um pouco da alegria deles, porque eu sei que a paixão deles também é o futebol. Mas a gente vai continuar, sempre, ajudando no que puder. E espero que juntos a gente possa sair dessa o mais rápido possível”, afirmou Renê.

Brasileirão

Em outra frente, o Inter já tem marcados três duelos pelo Brasileirão. No dia 1º de junho (um sábado), o Colorado viaja até a Arena Pantanal, em Mato Grosso, para enfrentar o Cuiabá, às 18h30min. Já no dia 13 do mesmo mês (quinta-feira), às 20h, contra o São Paulo, o Inter mandará seu jogo no Heriberto Hülse, em Criciúma (Santa Catarina). Em seguida, no dia 16 (domingo), o duelo contra o Vitória será no Barradão, em Salvador (Bahia), às 16h.

Em São Paulo, Inter encara nesta terça-feira o Belgrano-ARG pela Copa Sul-Americana

2024-05-27