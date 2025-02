Geral Em São Sebastião do Caí, um caminhão que transportava gás saiu da pista e ficou suspenso entre duas pontes

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2025

Caminhão ficou suspenso no vão entre duas pontes. O motorista não teve ferimentos. (Foto: Comando Rodoviário da Brigada Militar)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um caminhão-tanque que transportava GLP (gás liquefeito de petróleo ou gás de cozinha) saiu da pista, tombou e ficou suspenso no vão entre duas pontes no km 11 da RS-122, em São Sebastião do Caí, no Vale do Caí, na madrugada dessa terça-feira (11).

O acidente aconteceu por volta das 4h20, segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para a ocorrência. Ainda de acordo com a corporação, o motorista não teve ferimentos.

O caminhão estava vazio no momento do tombamento, mas não havia sido descontaminado, o que representava risco de explosão. O trânsito foi bloqueado nos dois sentidos da via por mais de dez horas.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o motorista havia saído da Serra Gaúcha e seguia em direção a Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, quando perdeu o controle do veículo. O caminhão colidiu com uma mureta e tombou.

O veículo ficou preso em um vão entre as duas pontes, que passam lado a lado. O motorista não ficou ferido. Por volta das 10h, equipes do Corpo de Bombeiros jogaram água no caminhão para fazer o resfriamento.

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) também enviou uma equipe de emergência que atuou no local para reforçar as medidas de segurança. Os técnicos constataram que não houve vazamento de gás.

Após a estabilização da situação, o caminhão foi removido da pista com o auxílio de dois guindastes por volta das 14h e retirado do local. O veículo foi colocado em uma plataforma de outro caminhão e foi levado para Canoas.

As equipes da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, que administra a rodovia, realizaram a limpeza. A liberação da pista aconteceu às 16h30. (Folhapress)

