Rio Grande do Sul Em segundo dia de missão à China, governo gaúcho divulga o RS a investidores

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2024

Eduardo Leite discursou em evento sobre integração entre o Brasil e o país asiático. (Foto: Maurício Tonetto/Secom-RS)

A divulgação de atrativos do Rio Grande do Sul a investidores em Pequim marcou nesse sábado (23) o segundo dia de missão oficial gaúcha à China. Liderada pelo governador Eduardo Leite, a comitiva encaixou o evento “RS Day” na programação de um fórum sobre desenvolvimento sustentável, comércio internacional cooperação econômica entre o Brasil e o país asiático.

O local das atividades foi o Hotel St. Regis. Na abertura, discursaram Leite e o presidente no Brasil do Conselho da China para a Promoção do Comércio Internacional (CCPIT), Guo Yinghui. O chefe do Executivo gaúcho ressaltou a importância do evento para aproximação com o mercado chinês e enfatizou o papel estratégico da nação anfitriã como maior parceira comercial do Estado:

“O RS Day é uma vitrine para mostrarmos as potencialidades do Estado. A China é o principal destino das exportações do Estado e estamos trabalhando aprofundar a relação em áreas como agricultura, desenvolvimento sustentável, infraestrutura e inovação”.

Yinghui, por sua vez, reforçou o interesse dos chineses em ampliar relações com os gaúchos: “O Rio Grande do Sul tem se destacado como um Estado brasileiro atrativo para investimentos. Vejo grandes oportunidades para fortalecermos nossas relações e construirmos parcerias sólidas”.

Durante o evento, secretários estaduais apresentaram os principais setores econômicos e projetos estratégicos. A titular da pasta do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, destacou os avanços do Rio Grande do Sul na produção de energias renováveis, como eólica e “hidrogênio verde”, reforçando oportunidade de investimentos em projetos no litoral gaúcho.

Clair Kuhn, da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, falou sobre o potencial do agronegócio gaúcho, com ênfase na produção de grãos e proteína animal de alta qualidade. Em seguida, o secretário Ronaldo Santini abordou os atrativos turísticos do Estado, desde a Serra Gaúcha até as tradições culturais que conectam os gaúchos ao mercado internacional.

Seu colega da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, destacou projetos em andamento, como a modernização de rodovias e portos, essenciais para fortalecer a logística de exportação do Estado. Já Ernani Polo, do Desenvolvimento Econômico, apresentou iniciativas para fortalecer a cadeia de suprimentos automotiva, com foco em veículos elétricos e tecnologias sustentáveis.

Além dos gestores citados, integram a comitiva oficial na China Artur Lemos (Casa Civil) e Caio Tomazeli (Comunicação), o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, e o presidente da Invest-RS, Rafael Prikladnicki. Completam a lista o presidente da Assembleia Legislativa, Adolfo Brito (PP), e o líder do governo no Parlamento gaúcho, Frederico Antunes (PP), dentre outras autoridades.

Agenda prossegue

Após as apresentações, representantes do governo e de empresas chinesas participaram de rodadas de negócios. O encontro proporcionou a troca de informações sobre investimentos e parcerias que podem ser concretizadas no curto e médio prazo.

Nos próximos dias, a missão continuará com agendas voltadas a parcerias comerciais e a participação na China International Supply Chain Expo (Cisce), em Pequim. A comitiva – que inciou a viagem pelo Japão e sexta-feira (22) esteve na cidade chinesa de Shenzhen – permanece no país até a próxima quarta-feira (27).

(Marcello Campos)

