Entre dezembro do ano passado e junho deste ano, foram realizadas 868.256 transações nessas modalidades, movimentando um total de R$ 122,1 milhões, de acordo com balanço divulgado pelo Banco Central.

Em junho, o sistema de pagamentos instantâneos movimentou R$ 772,735 bilhões em 1,634 bilhão de transações. Desde a criação do Pix, em novembro de 2020, R$ 17,537 trilhões foram movimentados nessa modalidade de transferência.

No entanto, é possível observar que os números de operações com as novas modalidades – sobretudo a do Pix Saque, que movimentou mais de R$ 31 milhões em junho – têm sido crescentes desde que foram lançadas.

Com as funcionalidades, os usuários podem fazer saques em estabelecimentos comerciais, não apenas em caixas eletrônicos. A oferta desses produtos, no entanto, é opcional e depende de adaptação dos sistemas das lojas.