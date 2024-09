Rio Grande do Sul Em setembro, hotéis e pousadas de Canela oferecem rodízio de churrasco para os visitantes

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2024

O objetivo é fomentar a retomada do turismo na cidade e na Serra Gaúcha. (Foto: Divulgação)

Criado com o objetivo de fortalecer o setor de hospedagem em Canela e na Serra Gaúcha, o grupo Canela Hotéis e Pousadas já realizou uma série de ações com descontos especiais em diárias para fomentar a retomada do turismo na cidade e na Serra Gaúcha.

A campanha “Apaixone-se por Canela”, criada em junho trouxe um apelo aos visitantes e turistas de todo Brasil, inclusive com um abraço na Catedral de Pedra, para que não deixassem de visitar e se hospedar na cidade como uma forma de ajudar a economia local que atravessou uma das piores crises de sua história.

Desta vez a campanha ocorre durante todo o mês de setembro com o tema celebração do mês Farroupilha e comemorações gaúchas. Além dos descontos em diárias, que vão até 50% dependendo do empreendimento, os hotéis e pousadas participantes promovem uma verdadeira celebração com decoração especial e bandeiras do RS hasteadas e colocadas nos hotéis e pousadas, além de uma programação com atrações da cultura e música gaúcha.

Outra novidade é que os hóspedes ganharão de presente um rodízio de churrasco na Churrascaria Fundo da Grota, parceira da ação. A campanha será válida durante todo o mês de setembro para os hóspedes que aproveitarem os preços promocionais na hospedagem dos 11 empreendimentos.

“O Rio Grande do Sul viveu o pior ano de sua história. Queremos trazer de volta, com o Apaixone-se pela união do RS, a nossa raiz com o churrasco, os hotéis e pousadas decorados com as bandeiras do Estado e uma mostra que de passamos, lutamos e sairemos mais fortes desta tragédia que assolou o Rio Grande do Sul”, destaca a empresária Mona Oppitz, integrante do grupo Canela Hotéis e Pousadas.

As promoções para o mês Farroupilha são válidas para reservas feitas diretamente no site dos seguintes hotéis e pousadas: Pousada Augusta Canela, Blumen Hotel Boutique, Hotel Cabanas Alto da Serra, Pousada Doce Canela, Estalagem Vila Suzana, Luzzy Hotel, Pousada do Bosque, Pousada Spa Don Ramón, Pousada Suíça, Pousada Vila 505, Vila Suzana Parque Hotel.

