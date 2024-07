Geral Em seu discurso, Donald Trump mentiu sobre imigração e economia; veja checagem

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2024

Trump tem o comando absoluto do Partido Republicano.(Foto: Reprodução)

Em discurso na quinta-feira (18), o ex-presidente americano Donald Trump expôs sua visão para governar o país: ele pintou um quadro terrível dos Estados Unidos e listou uma série de ações que quer implantar. Mas seus comentários foram marcados por informações falsas e enganosas que distorceram os fatos sobre imigração, a economia dos EUA e suas realizações anteriores. Veja a checagem a seguir, feita pela agência de notícias Associated Press.

Imigração

– O que disse Trump: “A maior invasão da história está acontecendo aqui mesmo em nosso país – eles estão vindo de todos os cantos da Terra, não apenas da América do Sul, mas da África, Ásia e Oriente Médio – eles estão vindo de todos os lugares, e esta administração não faz nada para detê-los. Eles estão vindo de prisões e cadeias, de instituições mentais e asilos para loucos, e terroristas em níveis nunca vistos antes”

– Os fatos: Trump passou boa parte de seu discurso discutindo imigração e o fluxo em massa de migrantes para os EUA, repetindo várias alegações falsas e enganosas, incluindo a de que isso causou um aumento da criminalidade. Ele citou crimes recentes hediondos e com grande repercussão, supostamente cometidos por pessoas no país ilegalmente.

Mas a insinuação de que houve um pico de crimes violentos nacionalmente como resultado da imigração não é apoiada por fatos: as estatísticas do FBI não separam os crimes pelo status de imigração do agressor, nem há nenhuma evidência de um pico de crimes perpetrados por migrantes, seja ao longo da fronteira EUA-México ou em cidades que veem o maior influxo de migrantes, como Nova York. Na verdade, as estatísticas nacionais mostram que os crimes violentos estão diminuindo.

Estudos descobriram que pessoas que vivem ilegalmente no país têm menos probabilidade do que os americanos nativos de terem sido presas por crimes violentos, de drogas e de propriedade. Um estudo de 2020 publicado pela National Academy of Sciences descobriu “taxas de prisão por crime grave consideravelmente mais baixas” entre pessoas nos Estados Unidos ilegalmente do que imigrantes legais ou cidadãos nativos.

Também não há evidências que sustentem que outros países estejam enviando seus assassinos, traficantes de drogas e outros criminosos para os EUA.

Economia

– O que disse Trump: “Tivemos a maior economia na história mundial”.

– Os fatos: Isso está longe de ser preciso. A pandemia desencadeou uma recessão massiva durante presidência de Trump. O governo tomou emprestado US$ 3,1 trilhões em 2020 para estabilizar a economia, e Trump deixou a Casa Branca com menos empregos do que quando entrou.

Mas mesmo se você tirar os problemas causados ​​pela pandemia, o crescimento econômico teve uma média de 2,67% durante os três primeiros anos de Trump, o que é expressivo. Mas não chega nem perto dos 4% da média durante os dois mandatos de Bill Clinton, de 1993 a 2001, de acordo com o Bureau of Economic Analysis. Na verdade, o crescimento tem sido mais forte até agora sob Biden do que sob Trump.

Trump fez a taxa de desemprego cair para 3,5% antes da pandemia, mas a taxa de participação da força de trabalho para pessoas de 25 a 54 anos —o núcleo da população trabalhadora dos EUA— era maior sob Clinton. A taxa de participação também foi maior sob Biden do que Trump.

Afeganistão

– O que disse Trump: “Também deixamos para trás US$ 85 bilhões em equipamentos militares”, disse o ex-presidente sobre o Afeganistão.

– Os fatos: Esses números são significativamente inflacionados, de acordo com relatórios do Inspetor Geral Especial para a Reconstrução do Afeganistão (Sigar), que supervisiona o dinheiro dos contribuintes americanos gasto no conflito.

O valor de US$ 85 bilhões se assemelha a um número de um relatório trimestral de 30 de julho do Sigar, que destacou que os EUA investiram cerca de US$ 83 bilhões para construir, treinar e equipar as forças de segurança afegãs desde 2001.

No entanto, esse financiamento incluiu pagamento de tropas, treinamento, operações e infraestrutura, além de equipamentos e transporte ao longo de duas décadas, de acordo com relatórios do Sigar e Dan Grazier, analista de política de defesa do Projeto de Supervisão Governamental.

“Gastamos bem mais de US$ 80 bilhões em assistência às forças de segurança afegãs”, disse Grazier à AP em agosto de 2021. “Mas isso não é tudo em custos de equipamento.”

Na verdade, apenas cerca de US$ 18 bilhões dessa quantia foram destinados ao equipamento das forças afegãs entre 2002 e 2018, mostrou um relatório do Sigar de junho de 2019. As informações são da agência de notícias AP.

