Esporte Em seu retorno aos tatames, judoca gaúcha Mayra Aguiar conquista o ouro pan-americano

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Com a conquista, a gaúcha chegou à marca de oito títulos continentais Foto: IJF/Divulgação Com a conquista, a gaúcha chegou à marca de oito títulos continentais. (Foto: IJF/Divulgação) Foto: IJF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A judoca gaúcha Mayra Aguiar ganhou o ouro na categoria até 78 quilos do Campeonato Pan-Americano e da Oceania em Calgary, no Canadá, no sábado (16). Com a conquista, ela chegou à marca de oito títulos continentais, isolando-se como a judoca brasileira com o maior número de ouros pan-americanos.

Na final, Mayra derrotou a neozelandesa Moira de Villiers com um ippon. O torneio marcou o retorno da atleta aos tatames após dez meses. Nesse período, ela se recuperou física e emocionalmente.

O Brasil finalizou a sua participação no Pan-Americano com seis ouros, quatro pratas e cinco bronzes, ficando em primeiro lugar no quadro geral de medalhas.

O Canadá terminou em segundo, com quatro ouros, duas pratas e dois bronzes. Cuba ficou em terceiro, com um ouro, duas pratas e três bronzes. O Pan-Americano é uma das etapas classificatórias para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Resultado final do Brasil:

Ouro (6)

Larissa Pimenta 52 kg

Mayra Aguiar 78 kg

Beatriz Souza +78 kg

Matheus Takaki 60 kg

Daniel Cargnin 73 kg

Rafael Macedo 90 kg

Prata (4)

Rafaela Silva 57 kg

Guilherme Schimidt 81 kg

Leonardo Gonçalves 100 kg

Rafael Silva +100 kg

Bronze (5)

Natasha Ferreira 48 kg

Jéssica Pereira 52 kg

Luana Carvalho 70 kg

Michel Augusto 60 kg

Willian Lima 66 kg

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/em-seu-retorno-aos-tatames-judoca-gaucha-mayra-aguiar-conquista-o-ouro-pan-americano/

Em seu retorno aos tatames, judoca gaúcha Mayra Aguiar conquista o ouro pan-americano

2023-09-17