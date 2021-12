Rio Grande do Sul Em solenidade na Assembleia Legislativa, Rádio Liberdade recebe o Prêmio Vitor Mateus Teixeira

Por Marcelo Warth Neto | 10 de dezembro de 2021

Diretor e apresentador Evandro Leboutte e o deputado estadual Eric Lins durante a entrega do prêmio Foto: Divulgação

A Rádio Liberdade 83,3 FM e 99,7 FM recebeu na noite de quinta-feira (09), no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o Prêmio Vitor Mateus Teixeira 2021, na categoria Veículo de Divulgação de Artista Gaúcho (a).

O objetivo da distinção é reconhecer o trabalho de artistas e veículos de comunicação que enaltecem a música gaúcha. O prêmio foi instituído em 19 de agosto de 1997, em homenagem ao músico, cantor, compositor e cineasta Vitor Mateus Teixeira, o Teixeirinha.

A homenagem foi entregue ao diretor de programação e comercial da “emissora de bota e bombacha” da Rede Pampa de Comunicação, Evandro Leboutte, que apresenta o programa “Chimarreando com a Liberdade”.

“Uma grande honra receber essa premiação importante para a cultura do Rio Grande do Sul. Vem para reforçar nosso compromisso com as grandes estrelas do dia a dia da Rádio Liberdade: nossos ouvintes, nossos artistas e nossos parceiros comerciais. Muito obrigado à Fundação Vitor Mateus Teixeira, à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e a todos os envolvidos nessa gloriosa premiação”, disse Leboutte.

