Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2024

A lesão exige cirurgia e o período de cerca de oito meses de recuperação Foto: Ricardo Duarte/Inter A lesão exige cirurgia e período de cerca de oito meses de recuperação. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Durante a primeira partida da temporada, o goleiro Ivan, do Inter, sofreu uma entorse no joelho direito e confirmou o rompimento do ligamento cruzado anterior. As informações foram divulgadas pelo clube gaúcho.

O prazo de recuperação não foi divulgado pelo Internacional. A lesão exige cirurgia e um período de pelo menos oito meses de recuperação. Na entrevista coletiva, o técnico Eduardo Coudet comentou sobre a situação de seu jogador e demonstrou muita preocupação com a lesão do atleta.

“A notícia ruim de hoje foi a saída do Ivan. Não quero antecipar, mas não é uma situação bonita”, disse o treinador. Em suas redes sociais, o goleiro manifestou-se e lamentou o ocorrido. “Feliz pela estreia e pela vitoria ! Triste pela lesão”, disse Ivan.

O lance ocorreu na reta final do primeiro tempo. Ivan errou a saída de bola, chocando-se com o zagueiro Vitão e outros jogadores do Avenida. Caído, recebeu atendimento, mas conseguiu jogar até o final da etapa inicial.

2024-01-22