Em tempos de isolamento social por causa da pandemia, a internet aproxima agricultores familiares e consumidores

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2020

Emater e Seapdr disponibilizam ferramenta digital de integração. (Foto: EBC)

Agroindústrias e agricultores familiares do Rio Grande do Sul passam a contar com um canal próprio para se conectarem a seus consumidores, a Fevaf (Feira Virtual da Agricultura Familiar). O objetivo é colocar em prática uma forma alternativa de escoamento da produção, por meio de atendimento virtual durante as medidas de isolamento social para combate à pandemia de coronavírus.

A plataforma virtual foi idealizada e desenvolvida pelas gerências Técnica (GET) e de Tecnologia da Informação (GTI) da Emater/RS-Ascar, em parceria com a Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural). “Nela estão sendo cadastradas as agroindústrias e a agricultura individual que têm produção para vender diretamente ao consumidor”, informou o presidente regional da Emater, Geraldo Sandri.

O portal também apresenta dicas de alimentação e de prevenção e enfrentamento à Covid-19. Segundo a gerente técnica Luana Machado, não se trata de um espaço de comercialização: “É apenas uma plataforma para conectar consumidores a produtores. O consumidor entrará na plataforma e pesquisará, pelo nome da agroindústria, município e/ou produto, como entrar em contato com o produtor desejado, o que será feito por outros meios virtuais, como e-mail, telefone ou WhatsApp informados”.

Como participar

Com mais de 500 agroindústrias e agricultores já cadastrados, as agroindústrias e os agricultores familiares interessados em serem divulgados na plataforma devem entrar em contato com o Escritório da Emater/RS-Ascar de sua cidade para preencher o formulário e serem incluídos. Em breve, o cadastro poderá ser feito pelo próprio agricultor, diretamente no portal. O endereço é www.emater.tche.br.

(Marcello Campos)

