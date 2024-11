Colunistas Em todas as pontas

Por Leandro Mazzini | 14 de novembro de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O escritório de advocacia do filho do presidente da Caixa, Carlos Vieira Filho, no qual é sócio da esposa do Desembargador do TRF 1 Newton Ramos, atua em diversos casos para o conglomerado do mega empresário Rubens Ometto (dono da Cosan/Comgás/Compass). Entretanto, causou estranhamento em Brasília que o mesmo escritório assumiu no âmbito da Agência Nacional de Petróleo a defesa da empresa Copape, aquela que o Instituto Combustível Legal (liderado pelas empresas do mesmo Rubens Ometto) qualifica como braço da facção PCC no segmento de combustíveis. O escritório que vem ganhando notoriedade em Brasília por estar atuando em numerosos casos de temas bem variados conseguiu sem dúvida uma proeza.

Off-line

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Rep), vai sancionar a lei 293/24, de Marina Helou (Rede), que proíbe uso de celulares nas salas de aula, de escolas públicas e privadas, de todas as fases do ensino. Há relatos de que inúmeros casos de falta de concentração no conteúdo do professor, distração e uso dos aparelhos em aula para jogos e troca de mensagens entre alunos estão afetando o desenvolvimento das turmas.

Bloqueio nacional

Tramita na Câmara dos Deputados um Projeto de Lei que proíbe o uso de celulares e aparelhos afins nas escolas e até faculdades. O PL 104/15, do deputado Alceu Moreira (MDB-RS), passou na Comissão de Educação e está na fila na Comissão de Constituição e Justiça, sob relatoria do deputado Renan Ferreirinha (Rep-RJ).

Conflitos

O responsável por tocar a parte comercial da Telebras junto a setores públicos e privados manteve empresa de consultoria desde que assumiu a função. Levi Figueiredo foi nomeado em agosto de 2023 diretor comercial e, de lá pra cá, recebeu valores pelo seu CNPJ, ilegal pela Lei dos Servidores Públicos Civis da União. Ele se desligou da empresa, mas a Telebras já sabia. O diretor, que não quis se pronunciar.

Recadinho

Tem gente graúda de olho em alguns voos semanais de jatinhos e bimotores que transportam políticos, com decolagens e aterrissagens no Aeródromo privado Botelho, em São Sebastião, cidade satélite do DF. Os hangares, sem fiscalização, viraram a Disneylândia das bagagens misteriosas, onde tem de tudo, menos o Pateta na pista.

Congresso em Foco

Depois de quase 20 anos, Sylvio Costa deixou o comando do portal “Congresso em Foco”, pioneiro em Brasília para cobertura online do Legislativo – com forte alcance também nos outros dois Poderes. O CemF, como é conhecido, lançou seu concorrido prêmio anual para parlamentares, ganhou vários prêmios nacionais e em Cannes com equipe de primeira linha. Agora, segue sob comando do portal “Migalhas”.

