Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2020

Apresentadora, de 70 anos, publicou uma imagem em seu perfil no Instagram e aproveitou para filosofar sobre a vida na legenda da foto

Se tratando de um câncer no pulmão após revelar no final de janeiro em seu programa “Mais Você”, da TV Globo, na quinta-feira (06) a apresentadora Ana Maria Braga, de 70 anos, publicou uma imagem em seu perfil no Instagram e aproveitou para filosofar sobre a vida na legenda da foto.

De férias, na imagem compartilhada por Ana ela aparece olhando para uma janela e sorrindo, e refletiu: “A vida tem altos e baixos. E a vida tem vazios. A vida tem pausas… Você compreende a importância das pausas?”, escreveu ela na legenda da foto.

Famosos como Angélica, Ana Furtado, que também lutou contra um câncer, e outras pessoas queridas deixaram mensagens positivas na postagem da apresentadora nas redes sociais.

