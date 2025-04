Rio Grande do Sul Em um ano, frota de veículos elétricos aumenta 80% no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2025

Foto: Freepik

Os veículos elétricos estão em alta no mercado automotivo brasileiro. Embora a frota ainda seja pequena, a tendência é de crescimento. Enquanto no Brasil o aumento foi de 77% em 2024 na comparação com o ano anterior, no Rio Grande do Sul o índice foi superior a 80%.

Segundo o diretor-técnico do DetranRS (Departamento Estadual de Trânsito), Fábio Santos, o cenário traz desafios que precisam ser pensados de forma inovadora.

Durante painel no South Summit Brazil 2025 na sexta-feira (11), o gestor da autarquia apresentou tópicos que merecem atenção no processo de eletrificação da frota: registro, remoção, fiscalização, peças de reposição, formação dos condutores, estacionamento e circulação, além do resgate veicular. “A eletrificação da frota pode ser comemorada por causa da redução na emissão de poluentes e ruídos, mas ela também exige do Poder Público a definição de uma série de regramentos específicos”, afirmou.

“Estão na pauta a questão do registro de um veículo com dois motores, que exige adaptação dos sistemas, a segurança na remoção e na guarda desses veículos, a fiscalização dos itens de segurança, o reuso das peças e/ou reciclagem no final da vida útil, entre outros fatores, como a distância exigida para estacionamentos com carregador e o risco de descarga elétrica ou incêndios em caso de resgate de vítimas”, acrescentou Santos.

O diretor alertou que a formação de condutores também deve sofrer alterações. “O condutor de veículos elétricos vai passar por uma nova experiência com câmbio automático, sem ruído, e aceleração diferente do veículo à combustão. Esse tipo de experiência vai exigir novas competências para uso dos recursos tecnológicos, mas também no planejamento das viagens, de acordo com as estações de recarga. A condução também necessita de toda uma reeducação em termos de percepção, controle e segurança. Hoje, a legislação não prevê essa especificidade na formação”, declarou.

Cenário

No Brasil, a frota de elétricos e híbridos passou de 291 mil em 2023 para 515 mil em 2024, um aumento de 77%. Veículos híbridos, que combinam energia elétrica com outros combustíveis, ainda são os mais populares, totalizando 64% sobre o total, mas os elétricos puros (fonte interna ou externa) vem ganhando espaço e tiveram a frota aumentada em quase 100% no ano passado.

No Rio Grande do Sul, a frota de elétricos e híbridos chegou a pouco mais de 23,2 mil veículos em dezembro de 2024, o que representa 3% da frota total. Enquanto a frota total do RS cresceu 2,8% de 2023 para 2024, a frota de elétricos e híbridos aumentou 80,6%. Cerca de 70% dela é híbrida. São 23.223 veículos que combinam a fonte elétrica com outros combustíveis, sendo os mais comuns: elétrico/gasolina (8.782) e elétrico/gasolina/álcool (5.191).

Tipos de elétricos

Os veículos exclusivamente elétricos podem ser de dois tipos: com fonte externa e com fonte interna. A classificação fonte externa é usada quando a bateria é alimentada por fonte externa ao veículo (rede elétrica, por exemplo). A fonte interna é caracterizada pelo fato de que a bateria é alimentada por um motor-gerador acoplado ao veículo. Os mais comuns no Estado são os do primeiro tipo, totalizando uma frota de 5.786 veículos (90% do total de elétricos puros). Os elétricos com fonte interna somam 668 veículos.

