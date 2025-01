Política Em um cenário sem Pablo Marçal, Bolsonaro supera Lula na disputa em 2026, diz Paraná Pesquisas

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2025

Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral

Em cenário sem a presença de Pablo Marçal (PRTB), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) supera o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa presencial de 2026 em números absolutos. É o que aponta o levantamento divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta segunda-feira (13).

Pela margem de erro, de 2,2 pontos percentuais, há empate técnico entre Bolsonaro e Lula. Foram ouvidas 2.018 pessoas entre os dias 7 e 10 de janeiro, e o nível de confiança é de 95%.

Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que entendeu que o ex-presidente cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação ao fazer uma reunião com embaixadores em julho de 2022 e atacar, sem provas, o sistema eleitoral.

Bolsonaro x Lula (sem Marçal)

– Jair Bolsonaro (PL): 37,3%

– Lula (PT): 34,4%

– Ciro Gomes (PDT): 11,7%

– Ronaldo Caiado (União Brasil): 5,4%

– Helder Barbalho (MDB): 1,4%

– Nenhum/Branco/Nulo: 6,2%

– Não sabe/Não opinou: 3,6%

Com o nome de Marçal na disputa, Lula e Bolsonaro surgem empatados tecnicamente.

Lula x Bolsonaro (com Marçal)

– Lula (PT): 34,0%

– Jair Bolsonaro (PL): 33,9%

– Ciro Gomes (PDT): 11,3%

– Pablo Marçal (PRTB): 6,1%

– Ronaldo Caiado (União Brasil): 4,7%

– Helder Barbalho (MDB): 1,2%

– Nenhum/Branco/Nulo: 5,6%

– Não sabe/Não opinou: 3,3%

Já em cenário sem Bolsonaro, Lula vence a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

Lula x Michelle (com Marçal)

– Lula (PT): 34,5%

– Michelle Bolsonaro (PL): 20,7%

– Ciro Gomes (PDT): 12,9%

– Pablo Marçal (PRTB): 11,5%

– Ronaldo Caiado (União Brasil): 6,6%

– Helder Barbalho (MDB): 1,6%

– Nenhum/Branco/Nulo: 8,4%

– Não sabe/não opinou: 3,8%

Em um quarto cenário, sem as presenças de Bolsonaro e Marçal, Lula também derrota o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

– Lula (PT): 35,2%

– Tarcísio de Freitas (Republicanos): 25,3%

– Ciro Gomes (PDT): 15,2%

– Ronaldo Caiado (União): 7,4%

– Helder Barbalho (MDB): 1,8%

– Nenhum/Branco/Nulo: 10,9%

– Não sabe/não opinou: 4,3%

Em um cenário espontâneo — quando não são apresentados os nomes dos candidatos aos eleitores — destaque para o número eleitores que não sabem em quem votar: 49,8%. Veja os detalhes abaixo.

– Lula (PT): 20,1%

– Jair Bolsonaro (PL): 16,7%

– Tarcísio de Freitas (Republicanos): 1,6%

– Ciro Gomes (PDT): 1,2%

– Pablo Marçal (PRTB): 0,7%

– Ronaldo Caiado (União Brasil): 0,5%

– Eduardo Bolsonaro (PL): 0,4%

– Gusttavo Lima (Sem partido): 0,4%

– Michelle Bolsonaro (PL): 0,4%

– Outros nomes citados: 1,2%

– Ninguém/Branco/Nulo: 6,8%

– Não sabe/Não opinou: 49,8%

“Enfrentar a extrema-direita”

Em entrevista recente ao canal CNN Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que está pronto para “enfrentar a extrema-direita” nas eleições presidenciais de 2026, se não houver outro nome apto no partido, mas que espera “não ser necessário”.

“Eu tenho o compromisso de entregar esse país com economia equilibrada, menos desemprego. Vou deixar para pensar 2026 em 2026. Tem vários partidos que me apoiam, vou discutir isso com muita seriedade e sobriedade. Então, se chegar na hora e os partidos resolverem que não têm nenhum outro candidato para enfrentar uma pessoa da extrema-direita, negacionista, obviamente estarei pronto para enfrentar. Mas espero que não seja necessário. Espero que a gente tenha outros candidatos e que possa fazer uma grande renovação política no país e no mundo”, disse Lula.

O petista também afirmou que escolher um candidato jovem para competir o pleito não irá “resolver o problema”:

“Governar não é praticar esporte, ou seja, não é o problema da juventude que vai resolver o problema da governança. O que vai resolver o problema da governança é a competência do governante, é o compromisso do governante, é a cabeça do governante, é a saúde e os compromissos do governante”, salientou.

Lula ainda minimizou a relação entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e Trump, ao ser questionado se a proximidade entre os dois poderá influenciar o ex-presidente a concorrer em 2026.

“Ele era presidente e eu o derrotei”, respondeu.

“Se ele (Bolsonaro) estava apoiando o Trump, ele não tem voto nos Estados Unidos”, completou.

2025-01-13