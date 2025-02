Porto Alegre Em um mês, Porto Alegre tem quase 4 mil veículos flagrados acima da velocidade máxima permitida

5 de fevereiro de 2025

Em 38 registros, o automóvel ou motocicleta trefegava a mais de 100 km/h. (Foto: Arquivo/EPTC)

Estatística divulgada nessa quarta-feira (5) pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) contabiliza em Porto Alegre, durante janeiro, 3.736 veículos flagrados acima da velocidade máxima permitida na cidade, que é de 60km/h. O número inclui 168 ultrapassagens da marca de 90 km/h – em 38 destas, o radar portátil apontou mais de 100 km/h.

Os registros foram feitos durante ofensiva de fiscalização que abrangeu 46.312 automóveis e motocicletas ao longo do primeiro mês do ano. De acordo com a EPTC, esse tipo de infração de trânsito teve seu pior momento no turno da manhã, com 97 ocorrências acima de 90 km/h.

A avenida Ipiranga foi cenário de velocidades de 130 km/h por motociclistas, além de dois motoristas a 119 km/h. Também houve flagrantes nas avenidas Diário de Notícias (Zona Sul) e Sertório (Zona Norte), incluindo um carro a 124 km/h e uma moto a 118 km/h, respectivamente. Já as regiões Leste, com 71 ocorrências, e Norte, com 60, são os locais com os maiores excessos.

Conduzir o veículo com velocidade acima do permitido, ultrapassando 50% do limite, é infração gravíssima pela legislação brasileira de trânsito, sujeitando o condutor à penalidade de multa e à suspensão do direito de dirigir. Além disso, há o risco à vida:

“O excesso de velocidade é uma das razões das mortes no trânsito da Capital”, lamenta o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto. “Junto com ações educativas e melhorias na sinalização, o reforço da fiscalização é uma das medidas que temos tomado para conscientizar a população sobre os riscos do desrespeito às leis de trânsito. É fundamental uma mudança de comportamento para reduzir acidentes e salvar mais vidas.”

Agenda

Até este domingo (9), a operação da EPTC estará nas avenidas Dom Pedro II, Sertório, Juca Batista, Ipiranga, Assis Brasil, Borges de Medeiros, Beira-Rio, Baltazar de Oliveira Garcia, Diário de Notícias, Nilo Peçanha, Plínio Kroeff, Padre Cacique, Salvador França, Senador Tarso Dutra, Pereira Franco, Bento Gonçalves, Dante Angelo Pilla e Ernesto Neugebauer.

Para dar maior transparência à fiscalização, o mapa interativo com os locais de todos os medidores eletrônicos de velocidade (MEV) do tipo portátil (radar), fixo redutor (lombada eletrônica) e fixo controlador (pardal) estão disponíveis para consulta no portal da EPTC.

Os locais das operações radar também são informados por meio do aplicativo Waze. Os pontos aparecem com o ícone de polícia, acompanhado da descrição “radar móvel” e da informação sobre a velocidade máxima permitida na via. Além disso, essa localização continua sendo divulgada pelos canais oficiais da prefeitura de Porto Alegre.

