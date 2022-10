Cultura Em única apresentação no Teatro do Sesi, grupo italiano Interpreti Veneziani faz sua estreia em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2022

Com repertório que inclui As Quatro Estações, de Vivaldi, e obras de Reali e Paganini, os virtuoses instrumentistas se apresentam no dia 29 de outubro. Foto: CG Management/Divulgação Foto: CG Management/Divulgação

O conjunto musical italiano Interpreti Veneziani faz sua estreia em Porto Alegre no dia 29 de outubro, com apresentação no Teatro do Sesi. O grupo, considerado uma das mais importantes formações instrumentais da música internacional, subirá ao palco às 21h, em um espetáculo que integra a programação especial da casa em homenagem aos seus 25 anos de atividades.

O público vai poder conferir no repertório peças como As Quatro Estações e o Concerto para violoncelo, cordas e cravo RV 407, de Antonio Vivaldi, Folia para cordas e cravo, de Giovanni Reali e, encerrando o programa, Le Streghe para violino e cordas Op. 8, de Nicolo Paganini.

Surgido em 1987, os Interpreti Veneziani chegaram à sua trigésima quarta temporada de concertos em Veneza, com mais de 60 mil espectadores ao ano, provenientes de todo o mundo, em cerca de 300 concertos por ano.

O grupo é formado pelos virtuoses instrumentistas Federico Braga, Giovanni Agazzi, Giuliano Fontanella, Francesco Zanchetta e Davide De Ascaniis (violinos), Sonia Amadio (viola), Davide Amadio (violoncelo), Angelo Liziero (contrabaixo) e Paolo Cognolato (cravo). Suas interpretações – que incluem música barroca, clássica e moderna – já passaram por diversos concertos e festivais de música ao redor do mundo.

A apresentação é considerada uma das mais notáveis no panorama da música italiana. Vale o destaque as participações nos Festivais de Melbourne, Bayreuth e Václav Hudeček de Praga. E ainda os concertos no Palácio Real de Estocolmo e no Teatro Kirov, de Leningrado, quando a cidade passou a se chamar novamente São Petersburgo; no Symphony Hall, de Osaka, transmitido diretamente por rádios japonesas; e na Suntory Hall e no Kjoi Hall, de Tóquio.

Programação 25 anos do Teatro do Sesi

O calendário especial em comemoração ao aniversário do maior teatro de Porto Alegre iniciou em maio e já recebeu diversos artistas nacionais e internacionais. Em setembro, as artes cênicas ganharam espaço com a curta temporada de Baixa Terapia. Depois foi a vez das apresentações inéditas do espetáculo Dom Quixote, com o Ballet Vera Bublitz.

O encerramento da programação especial será em 12 e 13 de novembro, com duas apresentações do musical inglês The Wall, vindo diretamente do London West End e baseado no disco homônimo de Pink Floyd e no filme de Alan Parker.

Os ingressos para todas as atrações estão à venda na plataforma Sympla, e os detalhes da programação completa estão disponíveis em www.sesirs.org.br/25-anos-teatro.

