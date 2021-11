Rio Grande do Sul Em Uruguaiana, travessia para o lado argentino volta a ser permitida sem restrições

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2021

Travessia é condicionada a exigências sanitárias de prevenção ao coronavírus. (Foto: Divulgação/Prefeiturade Uruguaiana)

Esta sexta-feira (12) trouxe uma boa notícia para muita gente que reside na Região da Fronteira-Oeste gaúcha: a retomada de fronteiras abertas 24 horas por dia entre a cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e Passo de Los Libres, na Argentina. A travessia era alvo de uma série de restrições desde março de 2020, devido à pandemia de coronavírus.

Até o dia 27 de outubro deste ano, a autorização era exclusiva para caminhões de carga. Foi quando chegou o sinal-verde para a primeira liberação, restrita à faixa das 8h às 16h e com uma “cota” máxima de 300 pessoas por dia, para quem vive em um perímetro de até 50 quilômetros de Uruguaiana – limite que agora também foi revogado.

Para isso, no entanto, é preciso apresentar teste negativo do tipo “antígeno” (aceito por um dia a partir de sua realização) ou “PCR” (com prazo maior, de 72 horas). Da mesma forma, as autoridades exigem esquema vacinal completo há pelo menos duas semanas e comprovante de residência.

Situação epidemiológica

Uruguaiana acumula até agora 14.627 testes positivos de coronavírus, número que coloca a cidade na décima-oitava posição no ranking do Rio Grande do Sul em número de casos por município. Já no que se refere às mortes causadas pela doenças, a cidade está no décimo-quinto lugar estadual, com 446 perdas humanas.

(Marcello Campos)

