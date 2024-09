Política Em viagem ao Catar, Janja não comparece ao desfile de 7 de setembro

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2024

Janja vai participar de um evento de educação no Catar. Foto: José Cruz/Agência Brasil Janja vai participar de um evento de educação no Catar. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, não foi ao desfile do Sete de Setembro, nesse sábado (7), para participar de um evento de educação no Catar. Janja foi convidada pela xeica do Catar, Mozha bin Nasser al-Missned, para a 5ª Celebração do Dia Internacional para Proteger a Educação de Ataques.

No ano passado, Janja acompanhou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Rolls-Royce presidencial que desfila no evento de 7 de Setembro. Na ocasião, ela chegou ao lado do marido fazendo o “L” para o público que acompanhava o evento. O símbolo ficou marcado na campanha eleitoral para identificar eleitores do atual presidente.

“O convite foi feito em reconhecimento à voz ativa de Janja em relação ao conflito na Faixa de Gaza e suas consequências para a população civil, principalmente crianças e mulheres. Assim como sua atuação em prol dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que inclui o direito à educação de qualidade”, afirmou assessoria da primeira-dama.

O evento acontece nesta segunda-feira (9), em Doha, e a visita irá durar dois dias. Janja terá também reuniões bilaterais e visitará uma escola para crianças refugiadas no País.

Lula no 7 de Setembro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou à tribuna de honra da celebração da Independência em Brasília sozinho, no tradicional Rolls Royce presidencial. O presidente chegou às 8h45. Passou em revista as tropas e foi recebido por autoridades dos Três Poderes. Depois, autorizou o início do desfile.

Ao todo, o desfile mobilizou 8.812 pessoas, incluindo militares, estudantes e atletas. Deste total, 3.990 participarão dos desfiles a pé, motorizado (que envolverá 133 viaturas) e montado (cavalos).

A equipe de segurança, formada por contingentes da Marinha, Exército e Aeronáutica, além de equipes da Segurança Pública, teve outras 4.882 pessoas.

