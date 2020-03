Celebridades Em viagem com “affair”, Anitta faz ensaio de biquíni nas Ilhas Maldivas

Por Redação O Sul | 8 de março de 2020

Anitta publicou uma série de fotos no Instagram neste domingo (08) em que aparece posando com um biquíni cavado na praia e no mar nas Ilhas Maldivas. A cantora está viajando com o “affair”, Gabriel David.

“Pensa num paraíso? Multiplica por mil. Estou nele. Que sonho! @luxsouthari @beabrand_marketing quando eu encontrar palavras eu volto e posto mais. Porque foto não tá faltando”, escreveu ela, que também aproveitou para andar de bicicleta.

Mais cedo, ela mostrou os detalhes do quarto do resort de luxo. Os dois teriam iniciado o relacionamento no começo do ano e desde então já foram vistos várias vezes, principalmente durante o carnaval.

O rapaz de 22 anos é amigo de Pedro Scooby, ex-namorado da cantora, e sócio de um escritório que gerencia carreiras artísticas. No ano passado, Anitta assumiu o relacionamento com Scooby durante uma viagem a Bali. Na ocasião, o pai da cantora, Mauro Machado, também estava de férias com a filha. Ela e o surfista terminaram o namoro em setembro.

