Política Em viagem pela Europa, Lula se reúne com o primeiro-ministro da Espanha

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2021

Pedro Sánchez e o petista se encontraram no Palácio da Moncloa, em Madri Foto: Reprodução/Twitter Pedro Sánchez e o petista se encontraram no Palácio da Moncloa, em Madri. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Em viagem pela Europa, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu, nesta sexta-feira (19), com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, no Palácio da Moncloa, em Madri.

Sánchez publicou fotos do encontro com Lula nas redes sociais. “Que Espanha e Brasil compartilhem fortes laços estruturais e permanentes em diferentes áreas”, afirmou o premiê. Ele disse que os dois trataram de “vários assuntos de interesse comum, como a situação da pandemia, as mudanças climáticas e a recuperação econômica”.

A reunião ocorreu dois dias após o petista se encontrar com o presidente da França, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu, em Paris.

Na Bélgica, onde discursou no Parlamento Europeu, em Bruxelas, durante uma conferência sobre a América Latina promovida por congressistas do bloco social-democrata, Lula defendeu a regulação das redes sociais.

“Vamos ter que regulamentar as redes sociais, regular a internet, colocar um parâmetro. Uma coisa é você utilizar os meios de comunicação para informar, educar. Outra coisa é para fazer maldade, para contar mentiras, causar mal à sociedade”, disse Lula.

