Rio Grande do Sul Em Viamão, homem é condenado a 40 anos de cadeia por dupla execução. Vítimas foram mortas por engano

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2023

O Tribunal de Justiça de Viamão (Região Metropolitana de Porto Alegre) condenou a 40 anos de prisão o autor de uma dupla execução cometida na cidade no dia 15 de outubro de 2020. De acordo com a acusação, as duas vítimas foram mortas por engano, com diversos tiros nas costas e em frente a uma criança de 4 anos.

A sentença levou em conta os agravantes de motivo torpe e uso de meio que recurso que dificultou a defesa, configurando assim um duplo homicídio qualificado. Responsável pela denúncia, o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) relatou:

“O réu invadiu a residência onde das vítimas dormiam e, com o auxílio de dois comparsas [um adolescente e um adulto, não identificado], conduziu ambas até o local onde seriam assassinadas (…). As vítimas não tinham antecedentes policiais ou judiciais. Uma delas foi confundida com o suposto autor de um homicídio cometido dias antes.”

Centro-Oeste gaúcho

Em São Vicente do Sul (Centro-Oeste gaúcho), um homem foi sentenciado a mais de cinco anos de cadeia, reclusão em regime inicial fechado, por tentativa de homicídio cometida em 17 de dezembro do ano passado. Ele atingiu com diversos tiros um indivíduo com quem sua esposa havia discutido.

Um segundo denunciado – que teria participado da discussão com a mulher do atirador – foi condenado a três meses e 15 dias de detenção em regime semiaberto, por fazer falsa confissão de autoria do crime.

(Marcello Campos)

