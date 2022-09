Rio Grande do Sul Em visita ao Rio Grande do Sul, cineastas norte-americanos conhecem possíveis cenários para filmes

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Visitantes elogiaram paisagens naturais como o Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha. (Foto: Arquivo/O Sul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador Ranolfo Vieira Júnior se encontrou nesta semana os cineastas norte-americanos Mark Sayre e Steven Swadling, que atuam em Hollywood e estão no Rio Grande do Sul para conhecer paisagens que possam ser utilizadas como locações para filmes. Eles foram recepcionados na sede do governo gaúcho no Parque da Expointer, em Esteio (Região Metropolitana de Porto Alegre).

A dupla veio ao Estado a convite do grupo Transforma RS, que reúne o poder público, sociedade, empresas e universidades para apoiar o desenvolvimento sustentável. Eles já percorreram diversos locais de Porto Alegre e de quatro cidades da Serra Gaúcha – Canela, Gramado, Bento Gonçalves e Caxias do Sul.

“Não esperávamos ver paisagens tão exuberantes”, ressaltou Swalding. “Estamos encantados com o clima, a alma e a cultura daqui.” Ele e seu colega também estão prospectando parcerias locais para produção de filmes e desenvolvimento de um novo polo cinematográfico.

O secretário de Turismo, Rafael Ayub, a secretária da Cultura em exercício, Gabriella Meindrad, a representante do “Transforma RS”, Gabriela Schwan, e o diretor do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), Zeca Britto, participaram do encontro, que tratou de possibilidades para realização de projetos ligados à chamada “Sétima Arte”.

Ranolfo Vieira Júnior destacou as belezas do Rio Grande do Sul, bem como o interesse do Estado em desenvolver projetos no âmbito da indústria audiovisual que possam fomentar a economia:

“Nosso Estado tem uma enorme diversidade de paisagens e culturas. Certamente temos todo o interesse em fomentar iniciativas e parcerias que destaquem o cenário gaúcho e possam gerar empregos e desenvolvimento. Estamos à disposição. As secretarias da Cultura e do Turismo ficam como pontos focais para o desenvolvimento dessa ideia”.

Serra Gaúcha

Em visita à Serra Gaúcha no fim de semana passado, os visitantes Mark Sayre e Steven Swadling elogiaram as paisagens naturais que puderam conferir em cidades como Bento Gonçalves. Swadling, por exemplo, mencionou uma de suas maiores surpresas na ocasião:

“Eu não fazia ideia da existência de locais com vinhedos tão bonitos e aconchegantes no País. Eu achei tudo maravilhoso e o que vimos aqui é muito parecido com o que temos nas vinícolas dos Estados Unidos. Quando pensamos em vinho, logo vêm à cabeça cenários naturais da Califórnia, França ou Chile, mas não Brasil. Essa visita tem nos ajudado a abrir os olhos para que a possibilidade de rodar um filme por aqui”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul