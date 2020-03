Agro Emater divulga a estimativa de área, produção e produtividade da safra de verão 2019-2020

3 de março de 2020

(Foto: Ricardo Azevedo)

Na manhã desta terça-feira (03), em um tradicional café da manhã para a imprensa, a Emater divulgou a estimativa de área, produção e produtividade das principais culturas de grãos de verão safra 2019-2020. Os dados foram coletados do dia 16 de fevereiro ao dia 29 do mesmo mês. Os números foram levantados junto às unidades operativas da Emater/RS-Ascar.: 121 escritórios municipais para a cultura do arroz, 247 para feijão primeira safra, 155 para feijão segunda safra, 459 escritórios municipais para milho grão, 427 para milho silagem e 391 para soja, além dos 12 escritórios regionais e do escritório central.

Além disso, a Emater/RS-Ascar, através da Gerência de Planejamento/ Núcleo de Informações e Análises (GPL/NIA), realizou um levantamento sobre as percepções/intenções dos produtores e dos demais atores da cadeia produtiva, em relação a safra de grãos 2019-2020. A pesquisa contemplou uma mostra que cobriu 99% da área a ser cultivada com arroz, 82,9% com feijão primeira safra, 83,4% com feijão segunda safra, 97,3% com milho grão, 96,1% para milho destinado à silagem e 98,1% para área com soja.

Os dados apresentados a seguir estão organizados em quatro eixos:

Área plantada em hectares (ha)

Expectativa em relação à produtividade média estadual (kg/ha). As produtividades estimadas, demostradas a seguir, são baseadas nas produtividades médias municipais, registradas durante o período do levantamento – segunda quinzena de fevereiro de 2020.

Produção estadual total a ser obtida em toneladas (t).

Variação percentual em relação às estimativas iniciais para as culturas, divulgadas em Nota Técnica de agosto de 2019.

Arroz/ Safra 2019-2020

(Amostra de 99% da área de cultivo)

Área total do Estado (ha), Expectativa de produtividade média (kg/ha) e de produção total do estado (t).

RS Inicial Atual (%)

Área (ha) 936.377 944.038 -1,8

Produtividade Média (kg/ha) 7.813 7.839 +0,3

Produção (t) 7.510.872 7.400.109 -1,5

Feijão 1ª Safra 2019-2020

(Amostra de 82,9% da área de cultivo)

Área total do Estado (ha), Expectativa de produtividade média (kg/ha) e de produção total do estado (t).

RS Inicial Atual (%)

Área (ha) 36.027 35.519 -1,4

Produtividade Média (kg/ha) 1.740 1.611 -7,4

Produção (t) 62.672 57.231 -8,7

Feijão 2ª Safra 2019-2020

(Amostra de 83,4% da área de cultivo)

Os dados relativos ao feijão segunda safra se referem exclusivamente aos dados atuais, coletados na amostra obtida para a edição desta nota técnica, pois não se faz levantamento deste segundo plantio de feijão nos acompanhamentos precedentes.

RS Atual

Área (ha) 24.859

Produtividade Média (kg/ha) 1.396

Produção (t) 34.707

Milho grão Safra 2019-2020

(Amostra de 97,3% da área de cultivo)

RS Inicial Atual (%)

Área (ha) 771.578 783.304 +1,5

Produtividade Média (kg/ha) 7.710 5.991 -22,3

Produção (t) 5.948.712 4.692.541 -21,1

Milho silagem Safra 2019-2020

(Amostra de 96,1% da área de cultivo)

RS Inicial Atual (%)

Área (ha) 338.108 334.814 -1,0

Produtividade Média (kg/ha) 37.052 29.676 -19,9

Produção (t) 12.527.591 9.935.979 -20,7

Soja Safra 2019-2020

(Amostra de 98,1% da área de cultivo)

RS Inicial Atual (%)

Área (ha) 5.956.504 5.964.516 +0,1

Produtividade Média (kg/ha) 3.315 2.773 -16,4

Produção (t) 19.746.793 16.539.963 -16,2

Na safra anterior, foram colhidos 31.497.723 grãos de verão. Já para safra de 2019-2020, houve uma redução, apesar da área de produtividade ter aumentado em 1,3%, pois este ano devem ser colhidos 28.724.551 grãos de verão. Até o momento as colheitas já caíram em -8,8% devido a estiagem, podendo reduzir ainda mais. O que causa um prejuízo de R$ 32 bilhões.

